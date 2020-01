13E: Paramount Network a Spike testují v MPEG-4

20.01.2020 11:58

DNES!

Zábavní kanály Paramount Network a Spike v italské verzi testují v rámci satelitní platformy TivúSat vysílání v MPEG-4/H.264. Obě tyto stanice byly doposud šířeny ve starším kodeku MPEG-2 a tedy dostupné i na starších přijímačích.

Distribuční test stanic Spike a Paramount Network v MPEG-4 na platformě TivúSat bude probíhat až do neděle. Do té doby nepůjdou oba programy na starších přijímačích a pro provozovatele to bude zároveň test připravenosti domácností na přechod vysílání v MPEG-4 v HD rozlišení.

Obě uvedené stanice přejdou pravděpodobně v březnu nebo dubnu do HD rozlišení. Změna proběhne jak v satelitní službě TivúSat, tak i v pozemním multiplexu v DVB-T2.

technické parametry - Paramount Network, Spike:

• Eutelsat Hot Bird 13B (13°E), freq. 11,541 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, CA Nagra MA + Videoguard

zdroj: franck + vl.info