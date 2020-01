Filmový kanál Cine34 startuje již v pondělí

Nový filmový kanál Cine34 začne vysílat na italském televizním trhu v pondělí 20. ledna 2020. Stanice bude dostupná bezplatně v rámci satelitní platformy TivúSat (13°E) a rovněž v italském pozemním multiplexu.

Provozovatelem programu Cine34 bude mediální skupina Mediaset. Ta již přinesla více detailů o chystaném projektu. Do konce roku hodlá divákům prostřednictvím nové stanice přinést 2.672 filmů, z toho 246 bude v absolutní premiéře a polovina ze všech filmů se v televizi neobjevila více než 10 let. Nepůjde tedy o stále opakované filmy ale i na ně se na nové stanici dostane.

Vysílání se bude soustředit na filmy, které v době svého uvedení měly obrovskou popularitu a tehdy patřily ke kasovním trhákům. Nejvíce filmů bude ze 70. let minulého století (750), 60. let (589) a 80. let (416). Nebudou chybět ani novější tituly.

▲ Technický test Cine 34 na platformě TivúSat

Z pohledu žánru mohou diváci očekávat horor a thriller, dále pak western, komedie a krimi. Tedy přesně ty žánry, které byly typické pro tehdejší italskou kinematografii.

Výběr filmů, které uvede Cine34:

The Perfect Killer (1977) - akční krimi thriller

The Ravine (1969) - válečné drama

Bandidos (1967) - western

Black Killer (1971) - akční western s Klausem Kinskim

Giallo a Venezia (1979) - zakázaný horor kvůli explicitnímu násilí, poprvé v TV

Hotel Fear (1977) - horor, poprvé v TV

The Hands That Feeds the Dead (1974) - gotický horor, poprvé v TV

Murder in Paris (1972) - horor

Malabimba (1979) - jeden z prvních italských porno filmů, poprvé v TV

Paprika (1991) - populární erotický film

Deep Red (1977) - světově úspěšný thriller Daria Argenta

La dolce vita (1960) - oscarové drama Federica Felliniho

Zdroj: dday.it + franck