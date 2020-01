Bývalý elitní voják v dramatu Jana Hřebejka na ČT1

29.01.2020 12:09

Dokáže bývalý elitní voják obstát v normálním životě? Najít si práci, která by nebyla založená na jeho mimořádných fyzických schopnostech? Milan Ondrík se stane Veteránem komorního dramatu scenáristy Marka Epsteina a režiséra Jana Hřebejka o hledání životní rovnováhy, o starých vinách, zapomnění i odpuštění.

Snímek Veterán uvede v premiéře ČT1 v neděli 9. února od 20.10 hodin.

Martin Illés, navrátilec z ciziny a nájemný žoldák se snaží začít nový život. Utekl z Česka do francouzské cizinecké legie a po letech se vrací s kapsou naditou penězi domů, aby našel pohodový život, začal podnikat a byl blízko své rodině. Armáda dala Martinovi schopnost přežít jakoukoli nebezpečnou situaci, ale nepřipravila jej na svět složitých lidských emocí a vztahů. Martin se sice s rodinou shledá, rozjíždí svůj vysněný byznys a prožívá nový vášnivý vztah, ale i přesto, že všechno myslí dobře, postupně míří k neúprosnému pádu.

▲ Vincent Navrátil, Marie Poulová, Milan Ondřík, Alena Antalová a Pavel Kříž (foto: ČT)

„ Markův scénář mě okamžitě zaujal odlišností od toho, co jsem do té doby dělal. Hned mě napadlo obsadit Milana Ondríka, bylo to zcela intuitivní rozhodnutí. Milan je mimořádný herec, navíc neuvěřitelně fyzicky disponovaný ,“ prozrazuje režisér Jan Hřebejk a slovenský herec Milan Ondrík jej doplňuje: „ Už od dětství jsem si chtěl podobný charakter se silným tajemstvím zahrát. Za tuto příležitost jsem vděčný .“

Martin bojoval dvacet let pod vlajkou cizinecké legie. Teď však přijíždí do města, kde žije jeho sestra, která mu nemůže odpustit, že nebyl doma, když umírala jejich matka. Do města, kde je těžké se prosadit normální prací, ale je snadné vydělat peníze nelegální cestou. Do města, kde potkává dívku, kvůli které chce hodit celou svoji minulost za hlavu.

„ Největšími hodnotami filmu je myslím věrohodný obraz vztahu mezi hlavní dvojící, představovanou Marií Poulovou a Milanem Ondríkem. To mě baví i dojímá ,“ říká Jan Hřebejk. Ve vedlejších rolích diváci uvidí Pavla Kříže, Alenu Antalovou nebo Vincenta Navrátila. „ Film v divákovi zanechá ohromnou sílu a motivaci k tomu, že život i když nevypadá růžově má smysl žít a věřím, že mnohé lidi může i přimět k tomu svůj život změnit ,“ uzavírá kreativní producentka Jiřina Budíková.

