Květen na HBO: Angry Birds ve filmu 2 či Shazam!

24.04.2020 14:57

DNES!

V květnu přinese prémiový filmový kanál HBO řadu atraktivních titulů. V nedělních premiérách se mohou diváci těšit například na animovanou rodinnou komedii Angry Birds ve filmu 2, o týden později na černou komedii Špatné vychování, další neděli na drama Bolest a sláva.

O týden později na akční komiksovou komedii Shazam! a poslední květnový den na krimi komedii Podfukářky. Nebudou chybět ani seriály či seriálové maratony na HBO3.

HBO nedělní filmové premiéry:

• Angry Birds ve filmu 2 (3.5.)

Pokračování úspěšného filmového zpracování jedné z nejslavnějších mobilních her všech dob. Rozzlobení ptáci a zelení vepři jsou opět ve při!

▲ Angry Birds ve filmu 2 - uvidíte na HBO (foto: HBO)

• Špatné vychování (10.5.)

Celovečerní film z produkce HBO podle skutečného příběhu s fenomenálním Hugh Jackmanem v hlavní roli.

• Bolest a sláva (17.5)

Nový film z dílny uznávaného režiséra Pedro Almodóvara. Nechybí samozřejmě Antonio Banderas (za tuto roli získal nominaci na Oscara) a Penélope Cruz.

• Shazam! (24.5.)

Stačí říct jedno slovo a je z Vás superhrdina. Překvapivý hit natočený podle komiksové předlohy je plný humoru a akce.

▲ Podfukářky - uvidíte na HBO (foto: HBO)

• Podfukářky (31.5)

Anne Hathaway a Rebel Wilson jako parťačky v profesionálních podvodech. Odlehčená podívaná postavená na dobré chemii mezi herečkami v hlavních rolích.

Ze seriálů HBO přinese Mrs. America, s úžasnou Cate Blanchett v hlavní roli. Seriál Mrs. America vypráví o silných ženách, které v roce 1972 bojovaly za dodatek americké ústavy zaručující rovnost mužů a žen.

Novinkou je i Penny Dreadful: Město andělů (od 27. 4.) na HBO a HBO GO, tedy spin-off původního seriálu Penny Dreadful. Hlavní role se chopila Natalie Dormer, kterou znáte ze seriálu Hra o trůny a zavítáme do roku 1938 v Los Angeles. Dva detektivové se pustí do vyšetřování strašlivé vraždy, která se neustále více a více komplikuje.

Speciální pozornosti si zaslouží i nový seriál Veliká (The Great) o mladé Kateřině Veliké, kterou ztvárnila herečka Elle Fanning. Prvních 5 dílů seriálů uvede HBO GO již 16.5. a dalších 5 dílů o týden později.

Na diváky čekají také seriálové maratony na HBO 3. Druhou řadu Babylon Berlin (2. 5.) nebo Spiknutí proti Americe (30. 5.).