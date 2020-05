Ve středu výluka vysílače Cukrák

11.05.2020 13:41

DNES!

Na tuto středu 13.5.2020 je naplánována výluka televizního a rozhlasového vysílání z vysílače Praha - Cukrák a to v časech od 6:00 do 15:00, resp. od 10:00 do 15:00 hodin.

Během výluky nebude možné přijímat nové finální DVB-T2 sítě - multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23 a také DVB-T Regionální síť 8 (RS8).

Během výluky nebude možné naladit i jeden z programů Českého rozhlasu - konkrétně ČRO Region Střední Čechy.

Důvodem výluky je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.