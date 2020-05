Fashion One 4K obnovil vysílání v NTV Plus

17.05.2020 14:44

Diváci ruské satelitní pay-tv platformy NTV Plus opět mohou sledovat jeden z programů v Ultra HD rozlišení ve formátu 4K. Operátor obnovil distribuci stanice Fashion One 4K.

Program Fashion One 4K (Fashion 4K) zmizel z nabídek DTH služeb na konci března letošního roku. Stanice opustila i česko-slovenskou platformu Skylink.

Zhruba po deseti dnech byla distribuce programu Fashion One 4K obnovena. Tentokrát z nové orbitální pozice 16°E, kde nyní vysílá (zatím?) nekódovaně ( FTA) a je tak dostupná pro všechny zájemce o bezplatný 4K obsah.

▲ Fashion One 4K - záběr z příjmu stanice

Fashion One 4K po obnovení satelitní distribuce se vrátil do nabídky ruské platformy Trikolor TV na pozicích 36°E a 56°E. Nyní se vrací i do nabídky NTV Plus.

Americká mezinárodní stanice Fashion One 4K je prvním programem zaměřeným výhradně na módu, zábavu a životní styl v Ultra HD rozlišení. Stanice přináší původní pořady, nejnovější trendy v módě, módní přehlídky a řadu exkluzivních událostí.

technické parametry - Fashion One 4K:

• Eutelsat 36B (36°E), freq. 11,862 GHz, pol. R, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess