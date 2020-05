První let do vesmíru s lidskou posádkou společnosti SpaceX zdokumentuje Discovery

27.05.2020 14:04

2dny

Americká společnost Discovery se chystá živě zdokumentovat ve středu 27. května 2020 přípravu a start raketoplánu Crew Dragon společnosti SpaceX z vesmírného střediska Kennedy v Cape Canareval na Floridě.

Multiplatformní událost s názvem Space Launch Live: America Returns To Space, na níž potvrdily účast celebrity jako Katy Perry, Adam Savage, Mark Rober a další, ale také odborníci z řad bývalých astronautů a leteckých techniků, mohou diváci v USA sledovat dnes na Discovery a Science Channel.

▲ Astronauti NASA: vlevo Bob Behnken a Doug Hurley (foto: Discovery)

Na palubě kosmické lodě Crew Dragon, která se připravuje na svou druhou misi, budou dva astronauti. Jedná se o první pilotovaný start z americké půdy po devíti letech a první pilotovaný let soukromé kosmické lodě. Start je naplánován ve 22:33 hodin.

Tuzemští diváci mohou pořad sledovat 14. června ve 20 hodin na Discovery Channel.

Společnost Discovery plánuje do programu zařadit také dokument s názvem NASA & SPACEX: JOURNEY TO THE FUTURE ze zákulisí společnosti SpaceX o přípravách této vesmírné mise.

zdroj: Discovery