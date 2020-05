Pátá řada prequel spin-off seriálu Better Call Saul od 4. června na AMC

25.05.2020 16:45

DNES!

V prozatím poslední řadě povede rozhodnutí Jimmyho McGilla zůstat v kůži Saula Goodmana k nečekaným a neobvyklým změnám v jeho okolí. Stejně jako každá série, začíná i ta pátá ohlédnutím za postavou Gena Takovice, dříve známého Jimmyho McGilla.

Geneovi pořádně pracovaly nervy už jednou, když byl po kolapsu v nebraské prodejně Cinnabon (v níž pracuje jako manažer) převezen do nemocnice, kde se na něj málem provalilo nesprávné číslo pojištěnce. Na začátku páté série se zase vyděsí, když ho pozná návštěvník obchodního centra a chce od něj slyšet autentické „Better Call Saul“ se zdviženým ukazováčkem. Gene začne váhat, zda je jeho nová identita vůbec ještě bezpečná. „ Nemyslím si, že to Gene vydrží. Nemůže už dál mlčet, nemůže být tím druhým člověkem ,“ napovídá jeho představitel Bob Odenkikr.

Zatímco ve čtvrté sérii byla smrt Jimmyho bratra, Chucka McGilla, jakýmsi katalyzátorem pro přeměnu Jimmyho ve ztřeštěného právníka Saula, v páté sérii už je Jimmy nadobro pryč. Saul rozehrává svou vlastní hru, stále více se zapojuje do nečestných právnických případů a stává se osamělým manipulátorem. Má ovšem co dělat - po jeho povýšení se mu klienti hromadí a donutí ho vydat se na křižovatku mezi osobní a profesní cestou, čímž se Saul rázem ocitá na šikmé ploše. Jako největší oříšek se zatím jeví Eduardo Salamanca, přezdívaný Lalo, synovec Dona Hectora, který byl poslán do Albuquerque, aby zde dohlížel na fungování byznysu poté, co někdo dostal Dona Hectora na invalidní vozík.

▲ Better Call (foto: AMC)

Pátá série Better Call Saul sice začíná transformací Jimma McGilla v Saula Goodmana, zdaleka to však ještě není ten Saul, kterého známe z Breaking Bad. Pokud se detailněji zaměříme na časový harmonogram, zjistíme že předposlední série spin-off BCS se odehrává na jaře 2004, zatímco v první sérii Breaking Bad se píše září 2008. Saul Goodman má tedy k dobru ještě 4 roky, během kterých se musí odehrát spousta věcí. Šestá série se bude včetně Saula věnovat i Nachovi a Kim. Zatímco se Nacho stává terčem v očích Lala, u Kim není jisté, zda zemře nebo skončí ve vězení. Co se týká Saula, víme že přežije v identitě Gena Takovice. Je však vůbec možné, že to se svou náturou vydrží? Nebo se vrátí původní Slippin' Jimmy?

Sledujte nové díly páté série Better Call Saul již od 4. června od 22:00 hod. na televizní stanici AMC každý čtvrtek s reprízou v následující sobotu.

zdroj: AMC