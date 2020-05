Prima natáčí i zábavu. Pokračuje talkshow 7 pádů Honzy Dědka

22.05.2020 11:44

DNES!

Internetová talkshow 7 pádů Honzy Dědka, která se zabydlela v úterním programovém schématu FTV Prima, bude mít pokračování. Natáčení premiérových dílů stanice zahájí už v pondělí 25. května z Malostranské besedy.

7 pádů Honzy Dědka se tak stane prvním zábavným pořadem FTV Prima natočeným po koronavirové pauze.

Hosty prvního premiérového dílu budou herci Hynek a Veronika Čermákovi, hudebník Petr Janda, herec Zdeněk Godla a kreativní šéfkuchařka Jana Bilíková.

▲ 7 pádů Honzy Dědka (foto: FTV Prima)

„ Jsem rád, že moje pozvání všichni oslovení přijali. Veronika a Hynek Čermákovi společně ještě v žádném pořadu nevystupovali. Zdeněk Godla přijede do Prahy po práci na stavbě, Petr Janda přijal pozvání navzdory tomu, že věkově patří do rizikové skupiny, a kreativní šéfkuchařka Jana Bilíková hned první den otevření provozu. Po dvou měsících, které jsme strávili ve svých domovech a na svých chalupách, bez pracovních povinností a bez publika, to bude jistě nezvyklá situace. Také proto, že se budeme kvůli omezené kapacitě dívat do nezvykle poloprázdného sálu a do tváří v rouškách. Ale i tak se těšíme z toho, že se kola zábavy zase roztáčí ,“ říká moderátor a novinář Honza Dědek.

Natáčení budou v souladu s vládou nařízenými mimořádnými ustanoveními provázet přísná hygienická a bezpečnostní opatření. „ Omezeno bude množství diváků v publiku, diváci a štáb budou vybaveni rouškami, do sálu nebude vpuštěn nikdo bez předchozí precizní dezinfekce rukou. Současně prosíme diváky, aby do Malostranské besedy přicházeli pouze bez známek respiračních onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel ad.), a dbali tak na ochranu sebe i svého okolí ,“ uvedla ředitelka výroby skupiny Prima Lucia Kršáková.

Premiérové díly talkshow 7 pádů Honzy Dědka uvidí diváci od úterý 9. června ve 21.35 na Primě. Nejbližší dva úterní večery budou patřit tomu nejlepšímu, co oblíbená internetová talkshow dosud nabídla.