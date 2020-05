Zábavné sportovní disciplíny na Sport1 a Sport2

22.05.2020 10:20

Špičková utkání vrcholících fotbalových soutěží, ledově dramatické dozvuky hokejových šampionátů, vůně benzinu na světových okruzích a přípravy na Olympijské hry. Vše jsme si museli odepřít.

Ale nezoufejte, máme řešení. Na Sport1 a Sport2 startuje seriál ESPN Funny Sports a můžeme se tak podívat i na méně tradiční „sporty“ s českým komentářem. Upozorňujeme, že tyto pořady nejsou vhodné pro diváky s omezeným smyslem pro humor. A my ostatní?

Věděli jste, že třešňovou pecku lze doplivnout na vzdálenost 29,12 metrů? Ano, přesně to je hodnota dosud platného rekordu zaznamenaného v Guinessově knize, který nastavil v roce 2003 Brian "Young Gun" Krause, jeden z nejznámějších „peckařů“ na světě. Soutěže v plivání pecky se konají po celém světě, ale samotný šampionát je pouze jeden. Ti nejlepší bojují každý červenec v Michiganu již od roku 1974. Pravidla jsou jednoduchá. Máte tři pokusy, měří se ten nejdelší. Pecku musíte vyplivnout do minuty od chvíle, kdy si vložíte třešeň do pusy. A když ji omylem spolknete, máte smůlu, pokus je neplatný a pecku si můžete prohlédnout až druhý den ráno.

▲ Zábavné disciplíny na Sport1 a Sport2 (foto: AMC)

Běžná moderní souprava váží kolem čtyřiceti tun a je určená především k tomu, aby přepravovala obyvatele měst do zaměstnání, za kulturou, na návštěvy, pracovní schůzky či nákupy. Představujete si také pána středního věku v modré košili, se slunečními brýlemi na čele, který se drží madla a tu a tam nervózně zazvoní na auto, byť jen zdánlivě se přibližující kolejím? Vězte, že ovládat městskou kolejovou šelmu není žádná legrace. Ti nejlepší řidiči tramvají si dávají rok, co rok dostaveníčko v rámci evropského šampionátu. Jednotlivé týmy z evropských metropolí závodí v šesti disciplínách od zastavení na přesnost až po bowling tramvají a baví tím nejen sebe, ale i tisíce přihlížejících i diváků u televizních obrazovek. Opravdu působivá podívaná.

Jestli vás jiné využití MHD, než držení se tyče na cestě do zaměstnání nezajímá, máme pro vás mnoho jiných řešení. Co třeba házení žabek? To znáte určitě všichni. Najdete si ten nejplacatější kámen na břehu jakékoli větší vodní plochy, přesvědčíte se, že riziko zásahu hlavy koupajícího se člověka kleslo na minimum a pěkným spodním švihem naplocho se pokusíte nejen vytvořit co nejvíce odskoků, než kámen nadobro zmizí pod hladinou, ale také zapůsobit a vykouzlit úsměv ve tváři své vyvolené na prvním rande. Tak prosím vás, věřte nebo ne, i v tomhle se konají soutěže, které to dotáhnou až před televizní kamery.

Ale nyní trochu vážněji. Vrcholný sport se vrací do středu pozornosti. Už bylo na čase. Vrcholní atleti, plné ochozy, elektrizující atmosféra. Závody ve sprintu, cross country, překážkový běh či štafeta. Rekordy padají jeden za druhým a diváci jsou u vytržení. Televizní společnosti přenášejí záběry do celého světa, který dychtivě očekává medailové ceremoniály. Má to ovšem jeden háček. Zmíněnými atlety, rozhodčími i vzrušenými diváky v ochozech jsou pestrobarevné skleněné kuličky závodící v drahách postavených z lega. Ale co, nebuďme přízemní.

A co třeba sekání zahrady? Nejdříve si uvědomit, kde je sekačka. Většinou v garáži či kůlně, našli jsme. Chvilka nejistoty, zdali jsme posledně nevypotřebovali veškerý benzin. V pořádku, něco zbylo. Postupujeme do dalšího levelu, startování. Kolikrát si člověk uvědomí, jakou má vlastně slovní zásobu. Po překonání daných úskalí se můžeme vrhnout do poklidného zkrášlování zahrady. Do okamžiku, než trefíme první pořádný kámen. V našem seriálu ESPN nechybí ani závody sekaček na trávu.

Těšit se můžete také na souboje dřevorubců, překonávání kluzkých schodů, mistrovství světa elektrikářů, páku či závody školních autobusů. Vše na Sport1 a Sport2.

22.5. 20:00 Mistrovství Evropy řidičů tramvají Sport2

22.5. 22:00 Mistrovství světa v tetris Sport2

23.5. 12:30 Souboje bláznivých robotů Sport2

24.5. 14:30 Závody školních autobusů Sport2

27.5. 18:00 Golden tee WC Sport1

27.5. 18:30 Dráhový golf Sport1

28.5. 20:00 Spinning se značkami Sport2

29.5. 20:00 Závody na kluzkých schodech Sport2

1.6. 19:00 Závody sekaček na trávu Sport1

2.6. 19:00 Soutěž ve skákání přes švihadlo Sport1

4.6. 19:30 Šachový box Sport2

7.6. 13:30 Mistrovství světa v páce Sport2

Ondřej Voršilka

zdroj: AMC