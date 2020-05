Nazí trosečníci čelí velké výzvě na Discovery Channel

21.05.2020 18:48

DNES!

V populární sérii Nazí a vystrašení byli protagonisté ve dvojicích a ve skupinách vysazeni do nejodlehlejších oblastí světa, aby se společně poprali s přírodními živly.

Díky svým dovednostem a týmové práci byli mnozí z nich schopni čelit svým strachům a ukázat, co to obnáší vzdát se všeho, být zcela zranitelní a přežít ultimátní výzvu. Nejnovější řada posouvá tuto výzvu na další úroveň - ti nejlepší z nejlepších se sami a s prázdnýma rukama ocitnou v těch nejizolovanějších oblastech světa. Seriál Nazí a vystrašení: Sám (Naked and Afraid: Alone) můžete sledovat každé pondělí od 21 hodin na kanále Discovery.

Bez jakékoliv pomoci jsou úkoly jako obstarání potravin, vody, ohně a přístřeší fyzicky mnohem náročnější. Snaha přežít v naprostém osamění po dobu tří týdnů však testuje i mentální houževnatost protagonistů jako nikdy předtím.

▲ Nazí a vystrašení (foto: Discovery)

Vrženi do amazonských džunglí, balkánských hor nebo africké savany s prázdnýma rukama a bez parťáka, který by jim kryl záda. Napětí narůstá jako nikdy předtím, protože nazí a vystrašení bojovníci čelí ještě intenzivnější výzvě - přežít 21 dní úplně a naprosto sami. Tato sezona představí zkušené survivalisty Luka McLauglina (Severní Karolína), Garyho Goldinga (Kalifornie), Laceyho Jonese (Illinois) a Maxe Djenohana (Washington). Každý z nich zahájí výzvu úplně sám zhodnocením svého výkonu na základě svých předchozích zkušeností. Společně tito ostřílení dobrodruzi strávili už téměř 500 dní svlečení v divočině.

Ač se každý z protagonistů vrací k nové výzvě z jiného důvodu, někteří chtějí překonat svůj minulý výkon, jiní na počest svých nejbližších, všichni sdílejí stejnou vůli překonat strach z neúspěchu, pokořit tento finální závod o přežití a dokázat, že nepotřebují ničí pomoc.

Vliv izolace se postupem času na každém rychle projevuje. Po pouhých patnácti dnech jsou očividné chemické změny v mozku, které způsobují, že lidé jsou ostražitější a více uvědomělí, často také depresivnější a podrážděnější. Mysl je sval, který, pokud není trénován podobně jako tělo, může rychle ztratit kontrolu. Bez společníka, s nímž by si mohli rozdělit práci, pomáhat si v nejistých situacích nebo se na něj jednoduše obrátit pro útěchu, přeživší vyhledávají různé způsoby, jak zůstat při smyslech. Od navazování přátelství s různými živočichy nebo vymýšlení a přehrávání situací se svými blízkými - každý má svou vlastní strategii. Dovede je jejich duševní odolnost do cíle, nebo je psychika zradí a ztratí sami nad sebou kontrolu?

NAZÍ A VYSTRAŠENÍ, unikátní sérii, pro Discovery Channel vyrobila společnost Renegade 83, eOne společnost, výkonnými producenty jsou David Garfinkle, Jay Renfroe a Mathilde Bittner a Martin Cutler je ko-výkonný producent. Za Discovery jsou výkonnými producenty Gretchen Morning a Michael Gara a Greg Wolf je koordinujícím producentem.

zdroj: Discovery