Ateliéry seriálu TV Nova Ulice po pandemii znovu ožívají

18.06.2020 18:28

Ve čtvrtek 18. 6. 2020 se v pražské Hostivaři znovu otevřely brány ateliérů seriálu Ulice. Herci a štáb nejoblíbenějšího českého seriálu se opět potkali po dvou měsících nucené koronavirové pauzy.

Během natáčení musí dodržovat nejpřísnější hygienická a bezpečnostní opatření. Tato omezení však neměla během prvního natáčecího dne žádný vliv na pohodovou atmosféru, která v zákulisí seriálu panovala.

Každý účastník obnoveného natáčení Ulice byl v předstihu otestován na COVID-19. „ Počítali jsme s variantou, že se nákaza u některého z účastníků může objevit a budeme muset narychlo měnit natáčecí plány. To se naštěstí nestalo, protože veškeré provedené testy byly negativní ,“ konstatovala výkonná producentka seriálu Ulice Janka Maršíková.

▲ Z ateliérů seriálu Ulice (foto: Nova)

Natáčení aktuálně probíhá ve speciálním režimu a všichni účastníci musí dodržovat přísná hygienická opatření. Herci se například nepotkají v šatně ani maskérně. Stolky jsou rozděleny plexisklem. A štáb nosí kromě roušek také speciální ochranné štíty, které pro Ulici navrhl Jan Šrámek, tatínek Felixe Šrámka, který je jedním z dětských herců Ulice.

„ Po prvním dnu mohu s jistotou říct, že přísná opatření, která musíme všichni dodržovat sice ovlivňují náš osobní komfort, ale na samotné natáčení nemají velký vliv. Nepohodlí nám vyvažuje báječná atmosféra, která tu panuje. Po 15 letech jsme už možná víc rodina než kolegové. Takže máme radost, že můžeme být opět spolu a dělat to, co nás baví“ říká Maršíková a také dodává “Jsme odpočatí, plní síly a pokračujeme tam, kde jsme před karanténou skončili. Může se stát, že diváci v příští sezóně poznají, že se nám za ty dva měsíce někteří herci trochu proměnili. Snad nám to odpustí. Ostatně i při běžné vysílací pauze, která probíhá každoročně o prázdninách, se nám podobné věci někdy stávají .“

▲ Z ateliérů seriálu Ulice (foto: Nova)

Prvního natáčení se někteří nemohli dočkat „ Musel jsem tu být v 7:00, přesto jsem se probudil mnohem dřív, než mi zazvonil budík. To se mi nestává. Jsem rád, že opět budeme v jednom kole ,“ říká Jan Holík představitel policisty Jiřího Hermana. Jeho kolegyně Markéta Stehlíková nám prozradila „ Karanténu jsem strávila na chalupě. Relaxovala jsem, vařila, pekla a běhala po lesích. Ale už to bylo dlouhé. Těšila jsem se do Ulice na kamarády .“

zdroj: Nova