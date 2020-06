HBO Europe představuje dokumenty z Česka, Polska a Maďarska

22.06.2020 16:11

DNES!

Nově představené filmy Postiženi muzikou (Česká republika), Her Mothers (Maďarsko) a Lessons of Love (Polsko) mají právě teď premiéru v rámci festivalu Hot Docs v kanadském Torontu.

Pollywood, příběh polských filmařů v Hollywoodu je nyní dostupný na HBO GO.

Tyto projekty se tak připojují k několika již dříve oznámeným filmům - Acasă, My Home (Rumunsko), který měl světovou premiéru na festivalu v Sundance a nedávno získal cenu Golden Horn na Filmovém festivalu v Krakově, Return to Epipo (Maďarsko), který bude uveden později v roce 2020, a Colectiv (Rumunsko), který je k dispozici na HBO GO.

▲ Postiženi muzikou / Two roads (foto: HBO Europe)

Hanka Kastelicová, VP Documentaries, HBO Europe, k těmto dokumentárním snímkům říká:

“ Naší filozofií je vyprávět evropské příběhy, které rezonují celosvětově. Velmi se snažíme o to, abychom na každý trh přinášeli ty nejpůsobivější příběhy a sdíleli je s ostatními teritorii. Jsme hrdí, že můžeme pracovat s renomovanými vypravěči i talentovanými debutujícími filmaři. Naším cílem je vnést do dokumentu nejkvalitnější filmové umění, jak z pohledu vypravěčského, tak kinematografického .“

▲ Pollywood (foto: HBO Europe)

Novými snímky, které budou dostupné ve vybraných teritoriích, jsou:

Postiženi muzikou (Česká republika) vypráví příběh kapely, která je na turné nepřetržitě déle než dvacet let. Tap Tap vznikl v Jedličkově ústavu, neziskovém zařízení pro děti a dospělé s postižením. Vedoucí kapely Šimon Ornest se zasazuje o to, aby se jejím členům, kteří vystoupení bojují proti sociálnímu vyloučení a stigmatizaci, dostalo zaslouženého úspěchu a pozornosti. Ve snímku Postiženi muzikou sledujeme neustále cestující muzikanty během jejich každodenních zkoušek, na nichž se připravují na vrchol kariéry v podobě koncertu a ambiciózní nové písně. Kromě toho nahlédneme i do jejich běžných životů, včetně randění. Režisér Radovan Síbrt vytvořil subtilní observační dokument v hlavních rolí s vtipnou a nesmiřitelnou kapelou a jejím excentrickým kapelníkem. Producenty jsou Alžběta Karásková, Karel Poupě za PINK Productions a za HBO Europe Hanka Kastelicová a Tereza Polachová. Film je v mezinárodní premiéře uváděn na Hot Docs Festival v Torontu. Premiéra na HBO a HBO GO bude na podzim.

▲ Her Mothers (foto: HBO Europe)

Her Mothers (Maďarsko) se dokončovaly téměř pět let. Divák se v něm seznámí s Virág, která byla členkou maďarského parlamentu, ale ztratila veškeré iluze a rozčarovaná opouští politiku. Se svou přítelkyní, hudebnicí Nórou, se rozhodnou, že adoptují dítě, navzdory skutečnosti, že adopce párem stejného pohlaví je v Maďarsku extrémně obtížnou záležitostí. Po dvou letech nejistoty jim je oznámeno, že mohou adoptovat dívku romského původu. Dvouapůlletá Melissza žije v pěstounské péči a je opožděná. Nóra a Virág na nabídku okamžitě odpovídají kladně. Zatímco Virág se matkou stává zcela přirozeně, Nóra je nucena si svou roli před rodinou obhájit. A její obava, že Melissza nepotřebuje dvě matky, se dotkne i její vlastní identity. Vedle toho, že se ženy vyrovnávají se svou novou rolí matek, musejí čelit diskriminaci, které se dostává duhovým rodinám a která má vliv na jejich život i plány do budoucna. Snímek Her Mothers vznikl v produkci Sáry László a Marcella Gerő (Campfilm), v koprodukci Noémi Veroniky Szakonyi (Match Frame Productions), jeho výkonnými producenty jsou Hanka Kastelicová a Anna Závorszky (HBO Europe), střih: Flóra Erdélyi. Je produkován společností Campfilm (The Euphoria of Being, Return to Epipo, Kainovy děti) v koprodukci HBO Europe ve spolupráci s Match Frame Productions. Postprodukce dokumentu Her Mothers byla podpořena Sundance Institute Documentary Film Program. Film je uveden ve světové premiéře na Hot Docs Festival v kanadském Torontu. Premiéra na HBO bude upřesněna.

▲ Lesson of Love (foto: HBO Europe)

Lessons of Love (Polsko) Celé dekády dělala Jola přesně to, co se od ní čekalo. Matka šesti dětí, týraná manželem, se oblékala do pestrých šatů a výrazně se malovala, aby budila dojem, že vše je v pořádku. Jednoho dne v sobě ovšem sebere sílu, manžela opustí a začne žít naplno. Vyráží ven s přáteli, tančí v Café Smile, píše básně a písně. Zpívá o lásce, tedy o něčem, o čem vždy snila, ale nezažila. Nečekaně se seznamuje s Wojtkem, který s ní zachází jako s královnou. Bude schopná se mu otevřít a poprvé zažít velkou lásku? Navíc v situaci, kdy zjistí, že jí zbývá méně času, než myslela? Lessons of Love je snímkem Małgorzaty Goliszewské a Kasii Mateja, jeho producentkou je Anna Stylińska (Fundacja Widok). Producentkou za HBO Europe je Izabela Łopuch, výkonnou producentkou za HBO Europe je Hanka Kastelicová. Snímek vznikl v produkci HBO Europe, Fundacja Widok, MX35 Ruzik Twardowski Wajda, Aura Films a Zamek Książąt Pomorskich za podpory Polish Film Institute. Právě teď si odbývá severoamerickou premiéru na Hot Docs Festival v kanadském Torontu. Uvedení na HBO bude upřesněno.

Pollywood (Polsko) je univerzálním příběhem o velkých snech a odvaze a odhodlání je realizovat. Židovský švec Benjamin Wrona emigroval v roce 1886 s rodinou do Spojených států. Změnil si jméno z Wrony na Warner a po více než deseti letech jeho synové založili slavné studio Warner Bros. V roce 1885 Shmuel Gelbish ušel téměř 1500 kilometrů do francouzského přístavu Calais. O dvacet sedm let později se již jmenuje Samuel Goldwyn a pracuje na svém prvním filmu Indiánská nevěsta, který je zároveň prvním filmem produkovaným tam, co dnes známe jako Hollywood. “Pravdou je, že všichni hollywwodští obři pocházejí z okruhu pěti set kilometrů kolem Varšavy, a to je tedy zajímavé!“ říká v dokumentu Gregory Orr, vnuk Jacka Warnera. Paweł Ferdek se snaží rozkrýt tajemství úspěchu polských přistěhovalců a zároveň poodhalit největší tajemství Hollywoodu. Obrací se na současné producenty, kteří se tam rovněž přistěhovali, a ti vyprávějí, jak se jim samotným podařilo v továrně na sny uspět. Režisér se snaží porozumět metodám průkopníků kinematografie a zároveň chce přijít na to, zda existuje univerzální recept na úspěch. Nechce tvůrce jen poslouchat, touží zažít to na vlastní kůži. Jaké jsou jeho šance, když v Hollywoodu nikoho nezná? Podaří se mu realizovat vlastní sny? Producenty jsou Małgorzata Kozioł za East Beast a Izabela Łopuch a Hanka Kastelicová za HBO Europe. Pollywood je koprodukcí HBO Europe, East Beast, EBH Polska a Mazovia Instatute of Culture za podpory Polish Film Institute. Snímek zahajoval v roce 2020 Krakow Film Festival. Ke zhlédnutí ve vybraných teritoriích na HBO GO už nyní.

Tyto projekty se připojují k již dříve oznámeným filmům, které jsou dostupné ve vybraných teritoriích HBO Europe:

Acasă, My Home (Rumunsko) se odehrává v divočině bukurešťské delty, v opuštěné vodní nádrži na okraji rušného velkoměsta, kde již vic než dvě dekády žije v dokonalé harmonii s přírodou rodina Enache. Její členové spí v chatrči na břehu jezera, ryby chytají rukama, podřizují se rytmu přírody. Ve chvíli, kdy se území mění na veřejný národní park, jsou nuceni netradiční životní styl opustit, stěhují se do města, a rybářské pomůcky vystřídají smartphony a volná odpoledne pobyty v uzavřených učebnách. Rodina s devíti dětmi bojuje s tím, aby dostála nárokům moderní civilizace a zároveň s tím, aby se nepřetrhala pouta mezi jejími jednotlivými členy. Klade si otázku, kde je vlastně její místo a jak vypadá její budoucnost. I když byli dosud zvyklí jen na divočinu, snaží se rodina zůstat pospolu i městské džungli. Ve svém filmařsky vyzrálém debutu Radu Ciorniciuc nabízí divákům empatický pohled na život ryzí rodiny žijící dobrovolně na okraji rumunské společnosti, která bojuje za obecné uznání svého netypického životního stylu. Režisérem dokumentu je Radu Ciorniciuc, producentkou Monica Lăzurean-Gorgan za společnost Manifest Film, koproducenty jsou HBO Europe, Corso Film (Německo) a Kino Company (Finsko) s podporou Romanian Film Center. Mezinárodním distributorem je Autlook Filmsales. Producentem za HBO Romania je Alina David a výkonnou producentkou za HBO Europe je Hanka Kastelicová. Film měl světovou premiéru na filmovém festivalu v Sundance, kde obdržel Zvláštní cenu poroty za kameru. Datum uvedení na HBO bude upřesněno.

Colectiv (Rumunsko) V roce 2015 po sobě požár v bukurešťském klubu Colectiv zanechal 27 mrtvých a 180 zraněných. Poté zemřeli ještě další pacienti v nemocnicích na popáleniny, které však bezprostředně neohrožovaly jejich život. Pak dal jeden z lékařů signál investigativním novinářům. Jedno odhalení stíhalo druhé a žurnalisté začali rozkrývat obrovské podvody ve zdravotnictví. Když byl jmenován nový ministr zdravotnictví, začalo se transparentně reformovat celé zdravotnictví, ale zároveň on sám musel čelit obrovským překážkám. V dokumentu sledujeme novináře, kritizující lékaře, popálené oběti, vládní úředníky - Colectiv je nekompromisním pohledem na dopad kvalitně prováděné investigativní žurnalistiky. Režíroval ho Alexander Nanau, Hanka Kastelicová je koproducentkou za HBO Europe. Colectiv měl světovou premiéru na benátském filmovém festivalu, rovněž byl uveden na festivalech v Torontu a Sundance a na IDFA. Dokument je k dispozici na HBO GO.

Return to Epipo (Maďarsko) Na sklonku osmdesátých let toužila spousta maďarských mladých po návštěvě jedinečného letního tábora. Během třech týdnů se jeho návštěvníkům podařilo uniknout z reality pozdního socialismu do imaginární země jménem Epipo. Mohli v něm hrát někoho jiného, než kým byli, kouzlili, používali smyšlený jazyk. Jenže charismatický šéf měl poněkud jiné úmysly a děti bohužel neunikly ponižování a zneužívání. Režisérka Judit Oláh, dcera jednoho z tehdejších obyvatel Epipa, jej chce navštívit znovu dnes, jen to je ve výsledku těžší, než čekala. Po dvaceti pěti letech mlčení se setkává s minulými návštěvníky tábora, aby zjistila, že v nich svět plný temných tajemství stále žije a není vůbec snadné do něj proniknout. Režie: Judit Oláh. Film byl ve světové premiéře uveden na CPH:DOX v dánské Kodani. Datum uvedení na HBO bude upřesněno.

zdroj: HBO