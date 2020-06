ČT natáčí nový detektivní seriál Stíny v mlze

19.06.2020 17:45

První tři dny natočili filmaři v březnu, teď se režisér Radim Špaček se svým týmem ke kriminálnímu seriálu Stíny v mlze vrací. V Beskydech vznikají scény ke třetímu z celkem dvanácti plánovaných dílů.

V hlavních rolích se představí Petra Špalková, Jiří Vyorálek, Jaroslav Plesl nebo Miroslav Hanuš.

„ Magda Malá je kriminalistka v hodnosti kapitána. Je to věrný a hodný člověk s analytickou myslí. Pečlivá a důsledná, lpí na detailech. Vedle své práce je bezmezně oddaná své rodině ,“ říká o své postavě herečka Petra Špalková. Kolegu jí v chystaném seriálu ztvární Jiří Vyorálek. „ S postavou Martina Černého se po třech natáčecích dnech začínám sžívat. Je to chlapík v mých letech, do Ostravy přijíždí pracovat z rodinných důvodů, jelikož chce být blíž svému synovi. Jedná se o dobrého detektiva, který občas střílí od boku .“

▲ Režisér Radim Špaček a kameraman Martin Štěpánek (foto: Martin Popelář)

Dvanáct hodinových dílů zavede diváka do prostředí nejrůznějších sociálních skupin. Od dětského gangu ze sídliště a youtubery, přes motorkáře nebo pašeráky, až po realitní makléře. Podle tvůrců jde o zprávu o současné společnosti. „ Toto je první seriál, dvanáctidílný, který dělám celý sám. Vždy jsem se o režii dělil s kolegy, díky čemuž bylo více času. Teď mám za celé dílo a to, jakým obloukem odvyprávím děj, odpovědnost jenom já ,“ říká režisér Radim Špaček.

„ Už mám za sebou seriál Život a doba soudce A. K. s Robertem Sedláčkem a Bohdanem Slámou, jehož scénář napsal Zdeněk Zapletal, takže s jeho tvorbou mám zkušenosti a mám v něj velkou důvěru i teď se Stíny v mlze. Vím, že nikde nic neošidí, dodává přesah a výsledek není čistou žánrovou záležitostí. Nepůjde jen o vyšetřování .“ Jeho slova doplňuje kreativní producentka Kateřina Ondřejková: „ Seriál dává velký prostor osobním linkám hlavních hrdinů. Kdo jsou, jaké mají životy, co prožívají, když nehledají „stíny v mlze“. To jsou elementy, které jsme v českém seriálu zatím moc neviděli. Zároveň jsem chtěla, aby hlavní postavou byla žena kriminalistka. Zajímá mě, jestli žena, matka, manželka může skloubit osobní život s takto náročnou prací .“

V dalších rolích se představí například Jaroslav Plesl, který je seriálovým manželem Petry Špalkové. Jejich seriálovou dceru hraje skutečná hereččina dcera Andělka Tichá. Dalšími členy týmu vyšetřovatelů jsou Petr Panzenberger, David Viktora, Vít Roleček a Ondřej Brett. Miroslav Hanuš si naopak zahraje tajemného a nebezpečného Hrbka. Dotočeno by mělo být na konci letošního roku.

