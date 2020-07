Eurosport přinese exkluzivně tenisový turnaj bett1ACES

10.07.2020 10:57

Dlouho očekávaný tenisový návrat na travnaté dvorce je před námi. Eurosport nabídne svým divákům turnaj bett1ACES, který se koná v Berlíně od 13. do 19. července. Exkluzivně na více než 50 trzích v Evropě včetně České republiky a Slovenska.

Fanoušci se mohou těšit na první a špičkově obsazený letošní turnaj na trávě. Eurosport bude vysílat kompletní program turnaje, denně všechny čtyři zápasy ŽIVĚ mezi 12:00 až 20:00 na Eurosportu 1 a na vyžádání na Eurosport App.

V Berlíně startuje šest hráčů ATP a šest hráček WTA, kteří si na výhrách rozdělí 200 tisíc eur. Hvězdou turnaje bude domácí favorit Alexander Zverev, české tenisové fanoušky potěší start Petry Kvitové. Odstartuje se na novém centrálním kurtu na Steffi Graf Stadium v tenisovém klubu LTTC Rot-Weiss (13.-15. července), poté se dění přesune do arény s tvrdým povrchem na berlínském letišti Tempelhof (17.-19. července).

▲ Alexander Zverev na turnaji Wimboledo 2019 (foto: Eurosport)

Organizátor e|motion group prosazuje ve spolupráci s místními úřady přísná bezpečnostní a zdravotní opatření včetně sociálního distancování, počet diváků bude omezen na 800 na Steffi Graf Center Court (běžná kapacita je 4 000 sedadel) a 200 v aréně na letišti Tempelhof. Všichni hráči a jejich doprovod budou po příjezdu testováni na Covid-19, všem divákům bude kontrolována teplota a zároveň budou povinni nosit obličejové roušky, pokud nebudou na svých sedadlech.

Turnaj bett1ACES je další ze série živého tenisového vysílání Eurosportu, který v posledních týdnech nabídl divákům mj. exhibice Ultimate Tennis Showdown a Battle of the Brits jako předkrm před dvěma podzimními grandslamovými turnaji - US Open (31. srpna až 13. září) a Roland-Garros (27. září až 11. října).

Na turnaji bett1ACES startují:

• Elina Svitolinová (5. ve světovém žebříčku)

• Kiki Bertensová (7.)

• Petra Kvitová (12.)

• Julia Goergesová (38.)

• Caroline Garciová (46.)

• Andrea Petkovicová (87.)

• Dominic Thiem (3.)

• Alexander Zverev (7.)

• Jan-Lennard Struff (34.)

• Nick Kyrgios (40.)

• Jannik Sinner (73.)

• Tommy Haas (bývalá světová dvojka)