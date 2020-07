Slavná Vídeňská krev není jen opereta ale i seriál. Na Epic Drama

10.07.2020 14:10

DNES!

Johann Strauss mladší kdysi zkomponoval operetu s názvem Vídeňská krev, jejíž název převzal nový kvalitní britsko-rakouský detektivní seriál, napsaný proslulým scénáristou Stevem Thompsonem na motivy bestsellerů Franka Tallise.

Na počátku 20. století byla Vídeň jedním z nejvýznamnějších center civilizace, ve kterém se zasazeny do příjemných kulis kaváren a operních budov střetávaly různé kultury a myšlenky. A právě do takového časoprostoru Thompson svoji adaptaci zasadil.

Toto prostředí však přirozeně nebylo tak idylické, jak se tvářilo, protože i zde se odehrával zločin, jako vystřižený z románů o Sherlocku Holmesovi. Ten v rakouské metropoli samozřejmě nikdy nebydlel, nicméně o něco méně slavný tamní inspektor Oskar Rheinhardt v seriálu jeho schopnostem skvěle sekunduje. Pomáhá mu v tom Max Liebermann, student psychoanalytika Sigmunda Freuda, pocházející z Anglie.

▲ Vídeňská krev (foto: Viasat)

Ostatně s Holmesem mají hlavní postavy společné ještě něco. Jde právě o Stevea Thompsona, který už v minulosti zazářil (mimo jiné) svým scénářem pro detektivní seriál Sherlock s Benedictem Cumberbatchem a Martinem Freemanem v hlavní roli.

Vraťme se však k Vídeňské krvi (v originále Vienna Blood), která byla nafilmována přímo ve Vídni, nicméně v původním znění v angličtině. V roli Maxe Liebermanna se představí Matthew Beard, jenž už má z minulosti pár hvězdných „zářezů“. S Colinem Firthem si zahrál v dramatu s nepřekládaným názvem „And When Did You Last See Your Father?“ a v Kódu Enigmy se objevil po boku takových hvězd, jako je zmíněný Cumberbatch nebo Keira Knightley.

▲ Vídeňská krev (foto: Viasat)

Ve Vídeňské krvi si Beard zahrál s Juergenem Maurerem, který se vícekrát objevil v „nekonečném“ německojazyčném krimiseriálu Místo činu (tedy v originále Tatort). Ve Vídeňské krvi hraje věhlasného detektiva-inspektora Oskara Rheinhardta.

Čeští diváci se díky Viasatu mohou v nejbližší době těšit na tři epizody, zasazené do první dekády minulého století. Oba hrdinové zde řeší originální zápletky na pozadí svých vlastních démonů, kteří jsou znásobeni ještě tím, že Max studuje neurologii. Ve všech třech dílech se naplno projevuje genialita scénáristy Thompsona, který do příběhu dokázal zakomponovat mysteriózní i psychologickou linku, ale také milostné drama, jež neprobíhá úplně šablonovitě, jak jsme zvyklí z jiných filmů a seriálů.

Detektivní seriál Vídeňská krev, natočený v roce 2019, mají diváci šanci sledovat v premiéře od 12. července vždy v pátek od 21:00 hodin na kanále Epic Drama.

zdroj: Viasat