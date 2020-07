Ztracená pyramida v Egyptě v dokumentu na Viasat History

10.07.2020 15:30

Slovutní egyptologové se už od 19. století intenzivně zabývají záhadami starověkého Egypta a logicky bychom tak mohli říct, že už nám jich moc nezbývá. Jenže opak je pravdou - zkoumáním jsou objevovány stále nová tajemství, která jsme o fascinující době faraonů dosud nerozlouskli.

Jedním z nich je také vykradená hrobka princezny Hatšepsut, objevená teprve nedávno na severu africké země. Historici znají tři ženy jménem Hatšepsut, přičemž není jisté, zda šlo o tu stejnou nebo více různých osob. Nás každopádně zajímá „králova dcera,“ kterou zmiňují nápisy v donedávna ztracené, téměř čtyři tisíce let staré pyramidě. Ta měla pocházet z doby faraona jménem Ameny Qemau a je tak dost dobře možné, že se jednalo o jeho dceru.

▲ Ztracená pyramida v Egyptě (foto: Viasat)

Nejzajímavější ovšem na celé záležitosti je fakt, že vchod pyramidy, kterou archeologové našli až v roce 2017, byl zakrytý desetitunovým balvanem. I přesto se v průběhu tisíců let někomu záhadně podařilo dostat dovnitř a vše, co mělo nějakou cenu, odtud odnést s sebou. Badatelé ovšem postup dávných vykradačů hrobů dodnes nechápou.

Kromě cenností materiálního rázu ovšem z pohřební místnosti zmizela i samotná mumie. Zbylo z ní jen pár obvazů a dále se v hrobce našly nějaké lidské kosti a fragmenty rozbitého sarkofágu. Pryč byly také nádoby s vnitřními orgány princezny. Oddělování vnitřností do samostatných nádob byl ve starověkém Egyptě běžný postup.

▲ Ztracená pyramida v Egyptě (foto: Viasat)

Pyramida pocházející z období 13. dynastie, nacházející se v královské nekropoli Dahshur, asi 30 kilometrů jižně od Káhiry, tak do výzkumu starověkého Egypta vnáší další otazníky. Tým věhlasného egyptologa Marka Lehnera tak má opět co zkoumat. A sleduje ho přitom televizní štáb, který pořízené záběry využil v dokumentu Ztracená pyramida v Egyptě, jenž premiérově poběží v rámci dokumentárního pásma Záhady Egypta. Podívat se na něj můžete vždy v pondělí od 13. července ve 22:00 na kanále Viasat History.

Zatím prozradíme jen fakt, že tým archeologů pod Lehnerovým vedením z krádeže podezírá kněží, kteří vedli královský pohřeb. Truchlící rodina nejspíš odešla od otevřeného hrobu a přitom vůbec netušila, že lidé, kterým svěřila přípravu a vedení pohřbu princezny, provedli něco tak hrůzného pravděpodobně jen těsně po uložení nabalzamovaného těla do hrobky. Následně hrobku zapečetili neproniknutelným žulovým blokem a jejich zločin tak zůstal po následujících přibližně 3 800 let tajemstvím. Až do dnešních dnů.

zdroj: Viasat