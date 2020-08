Podzim 2020 na tematických stanicích skupiny Nova

06.08.2020 14:22

Televize Nova představila na podzim letošního roku pestrou nabídku pořadů pro své menší tématické kanály. Na diváky Nova Cinema čekají filmy jako Král Artuš či Troja. Na Nova 2 potom populární seriály Ženatý se závaky či Přátelé.

Nova Action přisene mimo jiné Mistry zastavárny. Na Nova Gold původní české seriály jako Ordinace v růžové zahradě, Ulice a Drazí sousedé. Na placených programech Nova Sport 1 a Nova Sport 2 například hokejovou ligu NHL.

▲ Nova Action - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

Nova Cinema se postará o jedinečné filmové momenty například prostřednictvím snímků Král Artuš, Králova přízeň, Troja, Teorie všeho, Non-Stop, Znamení, Ocelová pěst a další. Dětské publikum potěší animované filmy Auta a Auta 2.

▲ Nova Cinema - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

Nova 2 je oblíbené místo diváků, kteří milují komediální seriály a nestárnoucí sitcomy. Tak jako celé léto i nadále je budeme bavit populárním sitcomem Teorie velkého třesku - partou zmatených, ale úspěšných vědců v čele s podivínským Sheldonem. Nabídku doplní seriály Americká manželka, Ženatý se závazky, Přátelé, Dva a půl chlapa nebo Will a Grace.

▲ Nova 2 - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

Nova Action přinese tradičně spoustu dobrodružství a napětí. V premiéře pokračuje seriál Policie Chicago, Kobra 11 představí premiérovou pětadvacátou řadu, nabídku doplní krimi seriály Lovci zločinců a Myšlenky zločince. Diváci budou mít na výběr hned z několika docu-realit - Válka skladů Kanada, Mistři aukcí, Válka skladů nebo Mistři zastavárny.

▲ Nova Gold - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

Nova Gold, to jsou oblíbené seriály, legendární soutěžní pořady, ale i animované filmy pro nejmenší diváky. V nabídce ze zlatého fondu se objeví české původní seriály Ordinace v růžové zahradě, Ulice a Drazí sousedé, soutěže Co na to Češi a Riskuj. Na děti čeká každý podvečer pásmo animovaných filmů Smíškové a spousta skvělých snímků, jako jsou Tučňáci z Madagaskaru, Kung Fu Panda: Legendy o mazáctví, Spongebob v kalhotách a další...

▲ Nova Sport 1 - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

▲ Nova Sport 2 - programové schéma podzim 2020 (graf: Nova)

Nova Sport 1 a Nova Sport 2 opět nabídnou sportovní přenosy nejprestižnějších lig světa, které netradičně vyvrcholí právě v nadcházejícím podzimním období. Sportovním fanouškům přinesou obě stanice živě nebývale vysoký počet zápasů v hlavním vysílacím čase. Zatímco v zámořské hokejové lize NHL vstoupí do finále boje o Stanley Cup s českými hokejisty, na evropských trávnících to bude Evropská liga UEFA. Dále se dozvíme, kdo zvítězí v nejprestižnější basketbalové lize světa NBA sezóny 2019/2020 a kdo se stane králem letošní sezóny MotoGP. Bohatou sportovní nabídku doplní galavečery UFC s titulovými zápasy a zápasy českých zápasníků Jiřího Procházky a Davida Dvořáka. Velký prostor dostanou také profesionální šipkové turnaje PDC, kterých se zúčastní historicky první český držitel profesionální karty PDC Karel Sedláček.