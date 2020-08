Žraloci i letos v srpnu připlují na Discovery Channel

05.08.2020 13:03

DNES!

Nejočekávanější a nejdéle vysílaný letní speciál spolu se žraloky připluje na televizní obrazovky už v pondělí 17. srpna a odhalí nejnovější poznatky, fakta a novinky ze světa těchto mořských predátorů.

Více než dvacetihodinový program během jednoho týdne i letos přinese neuvěřitelné příběhy se žraloky, zavede diváky do světových oceánů a nabídne fenomenální vhled do tajemného světa těchto nádherných tvorů. Speciální program zahrnuje například premiéru dokumentu Čelisti ve vzduchu (Air Jaws 2020), v dalších pořadech změří své síly se žraloky známý dobrodruh Bear Grylls v programu Bear proti žralokovi (Bear vs. Shark), nebo sportovní hvězdy jako Michael Phelps a Mike Tyson v programech Phelps vs. Shark (Phelps vs. Shark) a Tyson vs. Čelisti (Tyson vs. Jaws).

Discovery Channel pokračuje ve spolupráci s téměř dvěma desítkami světově uznávaných mořských biologů a vědeckých institucí, aby přinesl nové, inovativní technologie pro výzkum žraloků a působivý pohled na některé unikátní druhy žraloků na světě. Shark Week 2020 vezme diváky na Nový Zéland, do Austrálie i Jižní Afriky, aby se podívali, jak globální karanténa a omezení lidské činnosti v mořích poskytlo žralokům příležitost, jak znovu ovládnout oceány.

▲ Žraloci na Discovery Channel (foto: Discovery)

Discovery navíc opět spojí své síly s neziskovou organizací Oceana, aby společně pomohli ochránit žraloky ohrožené celosvětovým obchodem se žraločími ploutvemi, kvůli kterému zemře až 73 milionů žraloků každý rok. Discovery a další partneři Shark Week vedou boj proti této brutální a zbytečné praxi. Společně produkují vzdělávací obsah, jehož prostřednictvím divákům ukazují, proč zdravé oceány potřebují žraloky, a shánějí peníze pro podporu kampaní společnosti Oceana.

Kompletní program Shark Week 2020 (premiéry jsou vyznačeny tučně, program začíná vždy ve 23:00):

17.8. Čelisti ve vzduchu (Air Jaws 2020)

18. 8. Bear proti žralokovi (Bear vs. Shark)

19. 8. Phelps vs. Žralok (Phelps vs. Shark)

20. 8. 50 nejlepších kousnutí z pořadu Týden žraloků (Shark Week´s 50 Best Bites)

21. 8. Byla jsem kořist: Týden se žraloky (I Was Prey: Shark week)

22. 8. Tyson vs. Čelisti (Tyson vs. Jaws)

23. 8. Will Smith v hlubinách oceánu (Will Smith Off The Deep End)

zdroj: Discovery