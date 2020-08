Podzim 2020 na TV Nova: Tvář, MasterChef Česko a Specialisté

06.08.2020 14:43

DNES!

Skupina Nova dnes představila podzimní programové schéma. Tradičně sází na kombinaci zpravodajství a publicistiky, seriálové produkce i zábavy. Na obrazovky se po letní pauze vrací pokračování reality show MasterChef Česko.

O zábavu pro celou rodinu se postará hudební show Tvoje tvář má známý hlas. Nebudou chybět nejoblíbenější seriály lokální produkce Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2 a Specialisté. Do vysílání Nova připravuje také novinka - svatební sociální experiment Married at First Sight (český název bude upřesněn), který ve světě zaznamenal obrovský úspěch.

▲ Podzim na TV Nova (foto: Nova)

Tvoje tvář má známý hlas

Úspěšná a divácky velmi oblíbená show Tvoje tvář má známý hlas je opět tady! Na diváky čeká osmička zbrusu nových účinkujících, kteří se každý týden převtělí do hvězd ať už české, nebo světové hudební scény. Další novinkou bude moderátor show, kterým se stane sympatický herec Vladimír Polívka.

A k výrazné změně dojde i v porotě. Pozici předsedy tentokrát obsadí moderátor minulých řad Ondřej Sokol, hodnotit výkony s ním bude účastnice páté řady, herečka a zpěvačka Eva Burešová. Trojici porotců doplní známý showman a herec Aleš Háma.

Od 5. září každou sobotu ve 20.20

▲ Tvoje tvář má známý hlas (foto: Nova)

MasterChef Česko

Po letní pauze se vrací oblíbená kulinářská show MasterChef Česko. Trojice drsných porotců Radek Kašpárek, Přemek Forejt a Jan Punčochář na podzim zvolí vítěze ze zbývajících TOP 8 amatérských kuchařů. O titul MasterChef Česko 2020 se utkají tři muži a pět žen, jako první je čeká pocta záchranným složkám. Tato epizoda se stala i nejoblíbenější výzvou poroty, která si natáčení náležitě užila a zároveň si splnila své klučičí sny. Úplně poprvé kamera nahlédne i do kuchyně podniku Jana Punčocháře, který ji propůjčí soutěžícím. Kdo získá trofej MasterChef Česko, půl milionu korun a také možnost podílet se na tvorbě menu v restauraci jednoho z porotců?

Od 25. srpna každé úterý ve 20.20

▲ Programové schéma TV Nova - podzim 2020 (graf: Nova)

Ordinace v růžové zahradě 2

Během podzimu mohou diváci již patnáctým rokem sledovat příběhy kamenických hrdinů, kterými jsou například Čestmír Mázl (Petr Rychlý), Běla Valšíková (Zlata Adamovská) nebo Bobo a Heluš Švarcovi (Martin Zounar a Martina Randová). Fanoušci seriálu se mohou těšit na vztahový i profesní trojúhelník manželů Márových a Vojty Kratochvíla (Markéta a Patrik Děrgelovi a Ivan Lupták), radostnou událost v životě záchranářů Zity a Hanáka (Jana Holcová a Radim Fiala) nebo na neobvykle dramatické dobrodružství dětských hrdinů. Největší překvapení čeká diváky na konci roku 2020 - návrat jejich milované Bibi (Marika Šoposká).

Od 27. srpna každý čtvrtek dva díly za sebou

Ulice

Seriál Ulice vstupuje v polovině srpna do své šestnácté sezóny. Poprvé za jeho historii musela Nova na jaře 2020 kvůli pandemii koronaviru udělat neplánovanou vysílací pauzu. Na začátku nové sezóny tak nastane časový posun. Diváky čeká plejáda emocí a příběhů. Vážná témata (jako rychle se zhoršující nemoc Zdeny Procházkové, s kterou se musí vyrovnat její milující dcera Magda, nebo nečekaný odchod Světlany Nyklové) budou střídat témata šťastná a odlehčenější. Máme před sebou rovnou dvě svatby, jedno narozené dítě, nové lásky i boj studentů za čistotu naší planety. Začátkem září Nova oslaví 15. narozeniny seriálu a během podzimu se v Ulici objeví nová rodina.

Od 17. srpna 2020, pondělí až pátek v 18.25

▲ Specialisté (foto: Nova)

Specialisté

Detektivní seriál z prostředí Prahy představí v premiérových dílech nové kriminální případy. Tým elitních policistů pod vedením nekompromisního majora Strouhala (Martin Dejdar) opět čeká každodenní boj proti zločinu. Nebude chybět klidný a laskavý kapitán Kovář (Jiří Hána), sympatická kapitánka Šafářová (Eva Leimbergerová) a benjamínek kriminálky kapitán Beran (Jacob Erftemeijer), bývalý vojenský policista, který se s ničím nemazlí.

Od 31. srpna každé pondělí ve 20.20

Výměna manželek

Velká dramata, silné příběhy, ale i velmi vypjaté situace, to je divácky velmi oblíbená reality show Výměna manželek. Televizní štáby se opět rozjedou po celé republice, aby divákům přinesly zajímavou sondu do českých domácností a jedinečnou příležitost sledovat desetidenní působení manželky v náhradní rodině. Jak si poradí temperamentní Magda se svérázným tatínkem Martinem v maličkém bytě? Užije si Tereza deset dní v Holandsku v trochu jiných životních podmínkách?

Od 26. srpna každou středu ve 20.20

▲ Výměna manželek (foto: Nova)

Malé lásky

Letošní ročník docu-reality Malé lásky bude opět výjimečný a plný zajímavých i mile obyčejných příběhů. Diváci se setkají jak se známými, tak s úplně novými tvářemi zkušených lékařů a porodních asistentek gynekologicko-porodnické kliniky v Plzni. Největší raritou jsou dvě tematické epizody. V jedné z nich ukážeme, že babské povídačky mají občas reálný základ. Štáb Malých lásek zachytil dvě veliké bouře, a to Denise a Sabinu, při kterých se v porodnici strhl doslova závod novorozenců. V další epizodě se podíváme, jak pandemie koronaviru ovlivnila některým párům život a připravila je o možnost prožít tento intimní okamžik pohromadě.

Od středy 26. srpna každou středu ve 21.30

Nova připravuje

Married at First Sight

Nezadaní odvážlivci, kteří v minulosti vyzkoušeli všechny možné způsoby seznámení, avšak stále nenašli svůj protějšek - to jsou hlavní představitelé zbrusu nového sociálního experimentu Married at First Sight (český název bude upřesněn). Výběr partnera tentokrát přenechají odborníkům, kteří z nezadaných zájemců vytvoří po náročných testech páry. Ty se spolu poprvé uvidí až před oltářem, navíc před zraky svých nejbližších. Jaké budou jejich reakce? Jak prožijí novomanželé svatební cestu a následný čas ve společné domácnosti?

▲ Married at First Sight (foto: Nova)

Utajený šéf

Na obrazovky se vrací reality show Utajený šéf, v které si vysoce postavení manažeři předních českých firem vyzkouší, jaké je to být řadovým zaměstnancem. V přestrojení proniknou na nejnižší pozice svých společností, a nejen jim, ale i divákům se tak naskytne jedinečná příležitost nahlédnout pod pokličku firem z různých odvětví. Jak to funguje v cestovní kanceláři, realitní kanceláři nebo ve společnosti zabývající se odpady a recyklací? Jak utajení šéfové přijmou zpětnou vazbu od svých zaměstnanců? Odmění pracovní nasazení svých podřízených, nebo budou padat hlavy? Poprvé se jedním z utajených šéfů stane žena!

Zahraniční filmové premiéry

V podzimním programu je pro diváky připravena řada českých i zahraničních premiér. Milovníky komedií potěší Román pro pokročilé s Markem Vašutem v hlavní roli, zábavnou podívanou na sněhu nabídne snímek Špindl 2, napětí slibuje rodinné drama Můj příběh a jeho hlavní představitelka herečka Vlastina Svátková. Nebude chybět ani romantický film Šťastný nový rok. Ze zahraničních filmů to bude akční snímek Rampage: Ničitelé, krimi komedie Debbie a její parťačky či komedie Noční hra a Máš ji!. Ze zahraničních seriálů budeme vysílat kriminálku Castle na zabití a nové díly čtvrté a páté řady seriálu Námořní vyšetřovací služba: New Orleans.