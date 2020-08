Výluka vysílačů Sušice, Brno a Ostrava

07.08.2020 09:20

DNES!

V nadcházejícím 33. týdnu proběhne plánovaná výluka televizního a rozhlasového vysílání ze tří vysílačů - konkrétně Sušice - Svatobor, Brno - Hády a Ostrava - Okrajní.

Ve středu 12.8.2020 proběhne výluka DVB-T2 a VKV/FM vysílání z lokality Sušice - Svatobor. DVB-T2 multiplex 21, multiplex 22 a multiplex 23 nenaladí diváci od 6:00 do 15:00 hodin. V čase od 10:00 do 15:00 hodin nenaladí ani rozhlasovou stanici ČRo Radiožurnál.

Ve stejný ten - tedy 12.8.2020 - nebude v provozu DVB-T/DVB-T2 a VKV/FM vysílání z lokality Ostrava - Okrajní. Od 6:00 do 15:00 hodiny diváci nenaladí DVB-T multiplex 1, multiplex 2 a multiplex 3 a dále DVB-T2 sítě PS11 a PS12. Od 10:00 do 15:00 hodin nenaladí ani rozhlasovou stanici Evropa 2.

O den později - ve čtvrtek 13.8.2020 - dojde k výluce DVB-T/DVB-T2, VKV/FM a DAB+ programů a služeb z vysílače Brno - Hády. Od 6:00 do 15:00 hodin se z tohoto vysílače odmlčí DVB-T multiplex 2 a multiplex 3 a také DVB-T2 multiplex 21 a PS12. Od 10:00 do 15:00 hodin z tohoto vysílače se nebudou šířit ani rozhlasové stanice ČRo Brno, ČRo Plus, ČRo Vltava, ČRo DAB+, Evropa 2, KISS Rádio, Rádio Krokodýl, Rádio Petrov, Rádio Proglas a Rádio ZET.

Z důvodu údržby energetiky také nebudou k dispozici v čase od 10:00 do 15:00 služby společnosti Global Assistance a.s.

Při plánované výluce vysílačů Svatobor, Hády a Okrajní bude provedena pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.