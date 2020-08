16E: Tring Digital opustil testovací frekvenci

11.08.2020 17:22

DNES!

Operátor albánské satelitní placené televize Tring Digital ukončil technické testy distribuce televizních programů a služeb na nové kapacitě satelitu Eutelsat 16A (16°E).

Pro testovací účely byla využívána druhá polovina 72 MHz transpondéru na kmitočtu 11,176 GHz, kde byly šířeny placené programy jako Vizion Plus HD, Tring Super HD, Tring Sport News, Summertime, TIP TV, Tring Tring, Tring Planet, Tring Life, Tring Action HD, Tring Sport 1 HD, Tring Sport 2, Smile TV, Holly HD, 3 Plus, Tring Wold, Living HD, Tring Shqip, Tring Fantasy, Klan HD a Klan Plus. Všechny tyto programy byly zakódovány systémem Conax (CAID 0BAA). Vedle těchto programů se zde vysílala i zpravodajská FTA stanice Kalali 7.

bývalé technické parametry - Tring Digital (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,176 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK

Provozovatel DTH služby Tring Digital nadále šíří programy pro své zákazníky na jiných dvou frekvencích.

technické parametry - Tring Digital:

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,139 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/5, DVB-S2/8PSK

• Eutelsat 16A (16°E), freq. 11,426 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK