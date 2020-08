BT: Cenu za sportovní práva by mohla klesnout

11.08.2020 17:08

Šéf BT Sport očekává, že pandemie způsobená koronavirem COVID-19 povede ke snížení hodnoty vysílacích práv na sportovní přenosy. Simon Green o tom hovořil před restartem Premiership, jedné z klíčových sportovních událostí.

List The Guardian uvádí, že za posledních 30 let došlo s růstem inflace pokaždé k navýšení cen za sportovní práva s každou novou sjednanou dohodou.

" Osobně věřím, že COVID-19 způsobí korekci na trhu se sportovními televizními právy, což bude znamenat, že hodnota se nezvýší, jako tomu bylo v minulosti ," řekl Green. " Myslím, že každý bude si více všímat toho, za co platí s ohledem na to, že země čelí potenciální recesi, která by mohla divákům nechat v kapse méně peněz ."

Důležitost živého sportu pro národ byla prokázána prudkým nárůstem počtu diváků Bundesligy, kterou před přerušením sledovalo 100 tisíc diváků a po jejím restartu již 750 tisíc diváků.

BT Sport sdílí vysílací práva na Premier League s dalšími vysílacími společnostmi (Sky Sports, BBC a Amazon).

zdroj: BroadbandTVnews.com