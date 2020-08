Ve stínu tajných služeb na Epic Drama

19.08.2020 11:02

DNES!

Padesátá léta 20. století byla obdobím, kdy se naplno rozhořela tzv. studená válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. A zatímco země jako Československo patřily k satelitům SSSR a třeba Západní Německo spadalo pod vliv USA, existovaly i státy, označované jako neutrální.

K těm patřilo i severské Finsko, které jsme sice vždy považovali za součást Západu, nicméně jeho nebezpečná geografická blízkost k SSSR i řídké osídlení ho předurčovaly k tomu, aby zde probíhaly mocenské boje. Na rozdíl od takového Švédska, které si neutralitu dokázalo zachovat i za 2. sv. války. Helsinky tak v 50. letech patřily k místům, kde to vřelo podobně jako v Moskvě nebo ve Washingtonu.

▲ Ve stínu tajných služeb (foto: Viasat)

Tajné služby obou mocností se snažily ovlivnit nezávislost země a překlopit zde kyvadlo dějin na svou stranu. S tím se však mnozí Finové nehodlali smířit. Právě v těchto kulisách se odehrává děj nového desetidílného thrilleru Nyrkki či anglicky Shadow Lines, do češtiny překládáno jako Ve stínu tajných služeb, který byl natočený v loňském roce přímo finskou produkcí. Nelidnatá země na severu je svojí kvalitní a zároveň ponurou kinematografií všeobecně známa, ale spíše jen mezi filmovými nadšenci, kteří si na fórech vyměňují svoje zážitky s dílem (nejen) světově proslulého Akiho Kaurismäkiho. Široké veřejnosti tak tyto klenoty zůstávají do značné míry skryty.

To by chtěl změnit seriál Ve stínu tajných služeb, který se ve své zemi okamžitě stal hitem. V letošním roce byl nominován na tamní televizní cenu Golden Venla, a to jak za režisérský výkon dvojice Antti-Jussi Annila a Alli Haapasalo, tak za hlavní ženskou roli excelentní herečky Emmi Parviainen.

▲ Ve stínu tajných služeb (foto: Viasat)

Jak již bylo řečeno, dění ve Finsku se snažily ovlivnit jak USA, tak SSSR, proti kterým se do „neutrální opozice“ postavila operativní skupina finských tajných služeb s názvem Pěst. Ta postupem času zjistila, že je jediná, která je schopna nezávislost země ubránit. A tak ji brání bez ohledu na to, co to stojí a kolik je toho třeba dát v sázku.

Děj je zasazen těsně před tehdejší prezidentské volby, které seriálu dodávají další napínavou linku. A samozřejmě dojde také na osobní příběhy, především pak příběh hlavní hrdinky v podání zmíněné Emmi Parviainen, která se v průběhu postupně dozvídá pravdu o své minulosti. Propracovaný a přirozeně také řádně zamotaný scénář si vás postupně získá a nejspíš zjistíte, že i Finové filmovou a televizní tvorbu umějí.

Seriál Ve stínu tajných služeb budou moci čeští diváci premiérově zhlédnout od 27. srpna 2020 vždy ve čtvrtek ve 21:00 na seriálovém kanálu Epic Drama.

zdroj: Viasat