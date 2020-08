Druhá řada kulinářské cesty kolem světa na Nat Geo

19.08.2020 12:54

DNES!

Už jen zavázat tkaničky, posbírat nože, zapnout bezpečností pás a Gordon Ramsay může vyrazit na svou druhou expedici Do neznáma. Tento držitel několika michelinských hvězd a rovněž úspěšný Ironman se opět vydává hledat kulinářské inspirace.

Na jeho zážitky se mohou těšit diváci National Geographic ve 172 zemích světa a 43 jazycích. Ramsay opět potvrdí, že poznávání světových kultur skrze jejich jídla může být napínavým dobrodružstvím.

„ Chystáme se prozkoumat sedm nových oblastí, z nichž každá má naprosto odlišné kulinářské zvyky a minulost ,“ říká Ramsay. „ Máme možnost se od místních obyvatel naučit jejich recepty a postupy a poslechnout si i příběhy, které nám umožní lépe porozumět světu kolem nás .“

▲ Gordon Ramsay v Indii (foto: Nat Geo)

Gordon se doslova „projí“ Tasmánií, Jihoafrickou republikou, Indonésií, Louisianou, Norskem, Indií a Guyanou. Vydá se daleko mimo běžné turistické cíle, zdolá hory i třímetrové vlny, nezalekne se mrazivých teplot a proklestí si cestu divočinou, aby získal ty nejvybranější suroviny, jaké si jen lze představit. Vrhne se i na plavání ve vodách plných žraloků bílých a zúčastní se tradičního běhu s býky. Prostě a jednoduše, pro dosažení jedinečnosti a výtečnosti svých pokrmů je ochoten riskovat i život a zdraví.

Pod vedením místních odborníků a kuchařských legend prožívá Ramsay lokální kulinářské obyčeje a dozvídá se zajímavosti o výtečných lahůdkách a svěžích chutích, které jsou pro dané regiony typické. Každá surovina, kterou sklidí, každý pokrm, který ochutná, i každá osobnost, s níž se setká, ho inspiruje k tvorbě vlastního receptu, který by měl zosobňovat srdce dané kultury. Na závěr každé epizody se Ramsay pustí do velkého vaření s místní ikonou mezi kuchaři s cílem společně připravit pokrmy pro všechny, s nimiž se během cesty setkal.

▲ Gordon Ramsay v Louisianě (foto: Nat Geo)

Těšit se můžeme na tato dobrodružství:

- účast na tradičním býčím běhu na západosumaterských rýžových polích.

- potápění v rozbouřených tasmánských vodách a hledání langust na rozeklaných skalách

- výskok z helikoptéry do vysokých vln u jihoafrického pobřeží a sběr mušlí

- průzkum indonéských jeskyní obývaných netopýry a hledání krevetek Rosenbergových

- závod na čtyřkolkách po nebezpečně bahnitých stezkách v Louisianě s cílem nasbírat čerstvé bylinky a ulovit skokany volské a raky

- hledání plejády ingrediencí v mrazivých vodách norských fjordů

- souboj se silným příbojem během tradiční techniky rybolovu u jihoindického pobřeží, což obnáší i zacházení s 90kilogramovou sítí na širém moři.

Uvidíte:

Gordon Ramsay: Do neznáma - Tasmánie

6.9. ve 14:00

Šéfkuchař Gordon Ramsay navštíví Tasmánii na jihu Austrálie. U pobřeží překrásného ostrova se při lovu langust potopí do hájemství žraloků bílých a bude se muset vypořádat i s nebezpečně jedovatými hady v buši, kam se vydá hledat místní bylinky. V hydroplánu se vypraví na lov pstruhů a pokusí se získat i zcela jedinečný med. S kulinářskou expertkou Analiese Gregoryovou pak připraví úžasnou hostinu.

Gordon Ramsay: Do neznáma - Jihoafrická republika

13.9. ve 14:00

Gordon Ramsay se v úchvatné divočině jihoafrického regionu KwaZulu-Natal sblíží s nosorožci, žirafami, zebrami a hrochy. Seznámí se s tradiční kuchyní zulských válečníků a mistrů a jejich „braai“. Z helikoptéry vyskočí přímo do rozbouřených vod Indického oceánu, na zrádných skalách nasbírá mušle a začlení se do místní městské komunity. Společně s populární šéfkuchařkou Zolou Neneovou pak připraví lahůdky pro vysoce váženého zulského náčelníka.

Gordon Ramsay: Do neznáma - Louisiana

20.9. ve 14:00

V Louisianě prozkoumá Gordon Ramsay tajemství cajunské kuchyně. Seznámí se s ceněným šéfkuchařem Ericem Cookem, který ho vyšle do bažin sehnat nějaké ingredience. Ramsay se postaví tváří v tvář nebezpečným a velmi chutným živočichům z bažin poblíž Mexického zálivu. Ustojí tuto výzvu, nebo se dostane na hranici světa i na hranici svých možností?

Gordon Ramsay: Do neznáma - Indonésie

27.9. ve 14:00

Šéfkuchař Gordon Ramsay se na svých cestách do kulinářsky fascinujících koutů světa vypraví i na Sumatru, kde bude pro získání potřebných ingrediencí nutné riskovat život i určitou ješitnost. Bude z něj pomocná síla na lodi kymácející se uprostřed oceánu, prozkoumá jeskynní systémy, podojí buvola a nejen to. Jeho oddanost vaření projde těžkou zkouškou. S hvězdným indonéským šéfkuchařem Williamem Wongsem za zády to nebude mít snadné.

Gordon Ramsay: Do neznáma - Guyana

4.10. ve 14:00

Hluboko v jihoamerických deštných lesích prozkoumává Gordon Ramsay kulinářské kořeny Guyany. Helikoptéra jej přenese do samotného srdce džungle, kde bude holýma rukama lovit kajmany, s bambusovým prutem pátrat po piraňách a vytvoří si vlastní šíp určený na lov arowany. Prales poskytuje vskutku plejádu vynikajících ingrediencí, Ramsay tedy spojí síly s vycházející kuchařskou hvězdou Delvinem Adamsem a vytvoří hostinu pro místní indiánský kmen.

Gordon Ramsay: Do neznáma - Indie

11.10. ve 14:00

Na jihu Indie navštíví Gordon Ramsay pobřeží i vrcholky místních pohoří a na vlastní smysly poznává jedinečnost a ucelenost chutí regionu, který je známý jako metropole světového trhu s kořením. S obrovskou rybářskou sítí čelí mořským vlnám, na vlastní kůži pozná bolest způsobenou ohnivými mravenci, v malém závodním autíčku prosviští po úzkých kamenitých a bahnitých cestách v místních horách a ústa mu přitom spalují zdejší extrémně pálivé pokrmy. Nakonec se pokusí svou variací na místní kuchyni oslnit kolektiv zručných kuchařek. Šéfkuchařka, historička a televizní moderátorka v jedné osobě, Shri Balaová si Ramsayho vezme pod svá křídla a poučí ho o slavných dějinách koření v Indii.

Gordon Ramsay: Do neznáma - Norsko

18.10. ve 14:00

Tentokrát Gordon Ramsay povolá svého vlastního vikingského ducha a nezalekne se ani mrazivých prosincových teplot ve vodách norských fjordů. Jen tak se mu podaří objevit prchavé chutě místní kuchyně. Po lovu měkkýšů na něj čeká laponské sobí stádo, fermentace ryb i pokrmy z ovčí hlavy. S Christopherem Haatuftem připraví tradiční vánoční hostinu.

Kulinářský cestopis Gordon Ramsay: Do neznáma vznikl v produkci společnosti Studio Ramsay na objednávku National Geographic. Výkonnými producenty seriálu jsou Gordon Ramsay, Lisa Edwardsová a Jon Kroll, za National Geographic pak Betsy Forhanová.

zdroj: Nat Geo