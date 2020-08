M4 Sport+ HD od září. Duna World bude v HD

28.08.2020 13:15

DNES!

Maďarský veřejnoprávní vysílatel MTVA spustí 12. září svůj doplňkový sportovní kanál M4 Sport+ HD. Stanice rozšíří stávající nabídku sportovního obsahu dosavadního programu M4 Sport HD, který již vysílá.

Nový kanál M4 Sport+ HD bude vysílat jen dva dny v týdnu - každou sobotu a neděli od 14:00 do 22:00 hodin a to na stávajících frekvencích programu Duna World, která bude zároveň překlopena do vysokého rozlišení (HDTV).

▲ M4 Sport+ HD

Duna World bude překlopena do HD dne 12. září 2020 o půlnoci a to v pozemní platformě MinDig TV a také v rámci satelitní distribuce na družici Eutelsat 9B (9°E). Duna World HD a M4 Sport+ HD budou sdílet jednu vysílací pozici.

