AMC vstupuje do nového roku dvěma premiérami

11.12.2020 09:17

DNES!

V pondělí 4. ledna se seriáloví fanoušci na televizní stanici AMC dočkají hned dvou premiér. Ve 22:00 se mohou těšit na první díl druhé řady mysteriózního seriálu NOS4A2.

Následně ve 22:45 mohou shlédnout očekávanou premiéru čtvrté řady seriálu Fargo, v hlavní roli s Chrisem Rockem.

Děsivá vánoční vesnička

Druhá řada seriálu z produkce AMC NOS4A2 se opět točí kolem Vic McQueen (Ashleigh Cummings), nadané mladé ženy, která má nadpřirozenou schopnost nacházet ztracené věci. Její cesty se díky této schopnosti zkřížily s Charlie Manxem (Zachary Quinto), charismatickým nesmrtelným tvorem, který se živí dušemi dětí. To, co po nich zůstane, odkládá do Vánoční země, zvrácené vánoční vesničky, kde každý den je Štědrý den a nebýt šťastný je protizákonné. Vic se pokouší porazit Manxe a zachránit jeho oběti, aniž by při tom přišla o rozum, anebo se sama stala jednou z nich.

▲ NOS4A2 (foto: AMC)

Druhá řada NOS4A2 navazuje osm let po událostech z první řady. Vic McQueen je odhodlanější něž kdykoli předtím jednou pro vždy zničit Charlieho Manxe. Charlie po tom, co pohlédl do očí vlastní smrtelnosti, se vrací se zoufalou touhou pomstít se Vic. Tentokrát se zaměří na to, co jí je nejdražší, jejího osmiletého syna Waynea. Začíná překotný závod o Wayneovu duši, kdy Vic i Charlie musí čelit chybám z vlastní minulosti, aby rozhodli o Wayneově budoucnosti.

V seriálu NOS4A2 založeném na stejnojmenném bestselleru Joe Hilla uvidíte také Jahkaru Smith, Olafura Darri Olafssona, Virginii Kull a Ebona Mocc-Bachracha. Seriál pochází z vlastní produkce AMC Studios.

Mafie v Kansas City

Jedenáctidílná čtvrtá řada seriálu Fargo, který vyhrál ceny Emmy, AFI, TCA, Peabody a Zlatý glóbus, nás opět zavede do Kansas City v roce 1950. Ve městě proti sobě stojí dva kriminální syndikáty, které bojují o svůj kousek amerického snu. Mafiánské rodiny ale uzavřely křehké příměří a společně kontrolují alternativní ekonomiku podvodů, korupce a drog. Aby upevnili mír, vyměnili si mafiánští bossové Loy Cannon (Chris Rock) a Donatello Fadda (Tommaso Ragno) své nejmladší syny Satchela (Rodney Jones) a Zera (Jameson Braccioforte), které rivalové vychovávají jako vlastní.

▲ Fargo (foto: AMC)

Situace se ale značně zkomplikuje po tom, co Donatello zemře po rutinní operaci. Vedení rodiny se ujímá jeho nejstarší syn Josto Fadda (Jason Schwartzman), ale jeho pokusy o stabilizaci organizace a udržení příměří komplikuje jeho bratr Gaetano (Salvatore Esposito, který se vrátil do Kansas City z Itálie, kde si vybudoval pověst nemilosrdného gangstera. Nejen muži z rodiny Fadda se musí rozhodnout vůči komu budou loajální. Loy Cannon cítí příležitost získat převahu a testuje slabiny svých italských rivalů. Ke své hrůze ale zjišťuje, že jeho vlastní nejstarší syn Lemuel Cannon (Matthew Elam), nechce mít s rodinným byznysem nic společného.

Ve čtvrté řadě seriálu založeného na skutečných událostech se fanoušci seznámí také se zdravotní sestrou Oraettou Mayflower (Jessie Buckley), která nedokáže snést utrpení druhých, nebo rasově smíšeným párem Thurmanem a Dibrell Smutnymi, kteří vlastní pohřební službu, a s jejich šestnáctiletou dcerou Ethelrid Pearl.

Sledujte premiérové díly druhé řady seriálu NOS4A2 a čtvrté řady seriálu Fargo již 4. ledna na AMC ve 22:00 a 22:45.

zdroj: AMC