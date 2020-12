V lednu na ČT1 startuje nový seriál Filipa Renče Hlava Medúzy

10.12.2020 16:03

DNES!

Zmizelý originál Rubensovy Hlavy Medúzy a dva mrtví muži. Tak začíná první epizoda nového seriálu České televize, který natočil Filip Renč. Osm příběhů podle scenáristy Petra Hudského zavede diváky do Brna a jeho okolí.

Čtveřici kriminalistů vede precizní a cílevědomá Karin v podání Jitky Čvančarové. Dalších rolí se zhostili Jiří Dvořák, Michal Isteník a Petra Bučková. První díl uvede ČT1 v pondělí 11. ledna od 20:10 hodin.

„ Vybrali jsme si podobu Medúzy jako symbol našich kriminálních příběhů. Co jeden jedovatý had v její hlavě, to jeden příběh, jeden zločin, jedno zlo ,“ říká režisér Filip Renč a dodává: „ Je pro nás velkou výzvou přijít v dnešní bohaté produkci detektivek a kriminálek s originálním realizačním řešením. Jednotlivé příběhy jsou tedy kombinací skutečných kriminálních případů a fikce autorů. Co se týká stylu vyprávění i hudební dramaturgie, rád bych obnovil atmosféru českých kriminálek ze šedesátých let. Jednoduchá, výrazná hudba, napětí, účelné dialogy, tajemná atmosféra a minimální barevnost obrazu .“

▲ Hlava Medúzy (foto: Stanislav Honzík)

Ústřední tým brněnských kriminalistů vede Jitka Čvančarová. „ Je to asi poprvé, kdy využívám značnou část své vlastní mužské energie. A protože jdu často do akce se zbraní, bylo nutné projít výcvikem. Ale netroufám si tvrdit, že umím střílet .“

Štáb Hlavy Medúzy natáčel na Brněnsku, Blanensku i v samotné moravské metropoli. Scenárista Petr Hudský zná tyto lokace velmi dobře. Pro Českou televizi totiž napsal scénáře ke všem třem sériím detektivky Labyrint. Seriál tehdy na jižní Moravě režíroval Jiří Strach, který si v Hlavě Medúzy také zahraje. Vystupuje jako režisér v případu vraždy při natáčení westernového filmu.

▲ Hlava Medúzy, Jitka Čvančarová (foto: Stanislav Honzík)

„ Labyrint měl odlišný námět. Tentokrát přišel Petr Hudský s dramaturgem Milošem Zahradníkem s jednodušším rámcem epizodických kriminálních příběhů s vyřešením každého z nich v daném dílu. Zločiny, které náš tým čekají, jsou mimořádně závažné. Místo brutality, krve a násilí však divákovi nabízíme napínavou podívanou díky důmyslnosti daných skutků, pachatelů i policistů ,“ říká kreativní producentka Jiřina Budíková.

Vedle čtveřice hlavních hrdinů se v jednotlivých epizodách představí například Igor Bareš, Hana Maciuchová, Arnošt Goldflam, Pavel Kříž, Jana Švandová, Lenka Vlasáková, Pavel Řezníček, Ladislav Frej nebo Karel Heřmánek mladší a rovněž herci z regionálních divadel. Mordparta pod vedením Jitky Čvančarové bude řešit případy na ČT1 od 11. ledna každé pondělí těsně po dvacáté hodině.

zdroj: ČT