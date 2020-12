Výnosné ojetiny nadchnou nejen nadšence do veteránů na Viasat Explore

10.12.2020 10:05

DNES!

Po Renovaci rachotin (Flipping Bangers) tu máme další seriál britské provenience, který nadchne nejen nadšence do veteránů, ale zkrátka milovníky starých časů všeobecně.

Z automobilů, které mají na starost Mathewsonovi, totiž dýchá silná dávka nostalgie.

Mathewsonovi jsou dynastií dražebníků starých aut, která se často prostě někde najdou, případně je někdo zdědí. Klasické povozy jsou důvodem, proč jejich sídlo, Thornton-le-Dale, navštěvuje stále více lidí z celého světa. Zájemců o stroje, které jsou důkazem umu našich předků a snahy nikoliv o zisk za každou cenu, ale o dokonalou estetickou i technickou stránku věci s co nejvyšší výdrží. Zmíněná rodina tvoří páteř nového dokumentárního seriálu Výnosné ojetiny (v originále Bangers & Cash), který sleduje osudy zachráněných veteránů. Mathewsonovi ročně objeví a vydraží více než 2 tisíce klasických aut, ale také raritní staré motocykly a související sběratelské předměty.

▲ Výnosné ojetiny (foto: Viasat)

Už v první epizodě se zájemci bijí o neuvěřitelnou raritu, která byla zachráněna prakticky doslova hrobníkovi z lopaty. Austin Mini Cooper S z roku 1965 byl léta schovaný v garáži a poté, co je z ní konečně odvezen pryč, se dokument mění spíše na reality show. Kromě toho se zde objeví ještě speciality jako Bentley Continental nebo dvojice pickupů Chevy Stepside z 50. let. A v následujících dílech toho bude ještě mnohem více! Sídlo aukční síně se nachází na dohled od národního parku North York Moors v Severním Yorkshiru v Anglii, který je jednou z největších oblastí vřesových mokřin na území Velké Británie. Ale jak jsme si již řekli, netáhne sem návštěvníky pouze nedotčená příroda, ale právě také nostalgie, za kterou jsou mnozí z nich ochotni zaplatit nemalé peníze.

Právě Mini, ale také klasické Jaguary, Bentley, britské Fordy, MG či motocykly Royal Enfield mají u místních podobný zvuk jako u Čechů značky Škoda, Tatra nebo Jawa. Nostalgie zkrátka prodává.

Pořad provádí diváky celým procesem prodeje starých aut. Od kontaktování původních majitelů či jejich dědiců přes převoz do „interní“ sbírky, marketing a samotný aukční prodej až po konečné umístění vozidla k těm šťastným, co si je vydražili. Do dražby jdou přitom stroje všech možných typů i stavů, od úplných „leštěnek“ po polorozpadlé vraky, kterým by oko laika přisoudilo vrakoviště, v lepším případě pak pozici dárce orgánů.

První série dokumentů Výnosné ojetiny se v britské televizi objevila v květnu 2019, přičemž v letošním roce by měly vzniknout hned dvě nové. Na tu první se však nyní mají možnost oficiálně podívat i čeští diváci, a to na kanále Viasat Explore v premiéře od 11. prosince ve 21:00.

zdroj: Viasat