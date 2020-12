Josef Dvořák se vrací k večerníčkům. Namluvil příběhy na motivy Josefa Lady

07.12.2020 13:51

Kdo by neznal Maxipsa Fíka, Včelí medvídky nebo Králíky z klobouku? Všem hrdinům propůjčil svůj nezaměnitelný hlas Josef Dvořák. Novým večerníčkem, v němž herce malí diváci uslyší bude Honza a beránek.

Sedm krátkých pohádek před spaním v sobě propojuje dva fenomény české tvorby pro děti. Výtvarný projev Josefa Lady a klasickou postavu českého Honzy. První díl uvidí diváci Déčka a ČT2 ve středu 9. prosince v tradičním čas, od 18.45 hodin.

▲ Honza a beránek (foto: ČT)

Honza pase ovce bohatého sedláka na stráni za vsí a sní o tom, jaký je svět za velkým kopcem. A když se ve stádě narodí černý beránek, nejzvědavější a nejčilejší ze všech, důvod k výletu se najde. Sedlákovi je totiž černý beránek trnem v oku, protože prý nosí smůlu, a chce se ho co nejdříve zbavit. Honzovi s beránkem tak nezbývá nic jiného, než se vydat do světa na zkušenou.

▲ Honza a beránek (foto: ČT)

„ Když jsme oslovili různé autory s výzvou, jak by pro večerníček zpracovali příběhy pohádkového Honzy, vyhrál Michal Čunderle právě proto, že Honzovi svěřil beránka a vytvořil z nich úžasnou dvojici ,“ říká kreativní producentka Barbara Johnsonová. Honza s černým beránkem společně prožívají nejrůznější pohádková dobrodružství, ať už s hastrmanem nebo s čarodějnicí, na pouti či na tajemném hrádku. „ Seriál je výjimečný nadčasovou originalitou výtvarného rukopisu Josefa Lady. Vůbec poprvé ladovský večerníček namlouvá legendární herec Josef Dvořák, a dokonce v něm i zpívá ,“ prozrazuje dramaturg Miloš Zvěřina.

▲ Honza a beránek (foto: ČT)

„ Jako dítě školou povinné jsem se do obrázků Josefa Lady zamiloval. Začalo to knížkou Bubáci a hastrmani. A nyní díky Honzovi a beránkovi jsem měl možnost namlouvat večerníček, který Lada vymyslel ,“ popisuje Josef Dvořák svůj vztah k českému malíři, do jehož rodných Hrusic jsou příběhy zasazeny.

Dobrodružství Honzy a beránka je jedním z mnoha dárků České televize k pětapadesátým narozeninám Večerníčka, které letos kreslený chlapeček v papírové čepici a stejnojmenný podvečerní pořad s pohádkovým příběhem slaví. Ve skupině diváků od čtyř do dvanácti let je stabilně nejsledovanějším dětským pořadem vlastní výroby v Česku. Mezi letošní nejsledovanější tituly patřili Krysáci, Pat a Mat nás baví a Bob a Bobek, králíci z klobouku.

zdroj: ČT