Odstartovala vánoční soutěž s Antikem

04.12.2020 10:09

DNES!

Košický telekomunikační operátor Antik telecom spustil vánoční soutěž s hodnotnými cenami. Ve hře jsou tři elektrické skutery ANTIK E-Move v hodnotě 799 eur.

Jak se zapojit do soutěže a hrát o některou z deseti cen? Stačí si objednat libovolný televizní balíček (mimo balíčku "Pre začiatok") na minimálně šest měsíců služby Antik Sat (Eutelsat 16A, 16°E) nebo Antik TV v období od 2.12.2020 do 10.1.2021 a jste v losování o některou z cen. Slosování proběhne na sociální síti Facebook a to na stránce Antik Telecomu dne 13.1.2021. Výherce bude operátor informovat e-mailem.

Se službou Antik Sat TV získají zákazníci moderní satelitní televizi od Antiku. V případě služby Antik TV internetovou televizi až na 7 zařízení - 5x mobilních a dvě na televizory.

Vedle tří elektrických skuterů jsou ve hře také předplatné služeb Antik Sat, Antik TV nebo satelitní přijímač Antik NANO 3S.

Více informací o soutěži najde zájemce na této stránce.