FilmBox Premium připravil mimořádně výživné obývákové menu

07.12.2020 11:20

Oddych během hektického tempa na konci roku i inspirace a akční osvěžení v prvních měsících roku nastávajícího. To vše přináší „obývákové“ filmové menu, které FilmBox Premium připravil na následující 4 měsíce, včetně filmů z produkce studií Paramount a New Regency.

Nasněží, nebo nenasněží? Očekávání sněhové nadílky před vánočními svátky končí čím dál častěji pořádným zklamáním. Dá se mu však spolehlivě vyhnout. Už 18. prosince v 22:45 přinese FilmBox Premium snímek REVENANT Zmrtvýchvstání, kde se kromě pořádné sněhové nadílky předvede i mimořádný herecký duet Leonarda DiCapria a Toma Hardyho. Poutavé drama ověnčené třemi Oskary ukazuje sílu přírody, ale i mocnou touhu po pomstě. Hlavní hrdina se musí popasovat i s rozzuřenou medvědicí či lidskou podlostí.

V prosinci bude divákům v obýváku dělat společnost i evergreenový Shrek, a to hned ve dvou dílech na stanici FilmBox Premium. Ve čtvrtek 24. prosince od 21.00 ve filmu Shrek Třetí a o dva dny později ve stejném čase snímek Shrek: Zvonec a konec.

▲ Shrek Třetí (foto: SPI/FilmBox)

Neodmyslitelnou přísadou Vánoc jsou silné lidské příběhy. Vedle těch tradičních nabídne FilmBox Premium televizní premiéru romantického filmu Vánoční rande mého táty. Je výjimečný i tím, že nepochází z produkce studií Paramount či New Regency, ale přímo z dílny samotného SPI/FilmBox. Už 26. prosince od 19.25 se diváci dostanou do okouzlujícího městečka York, ve kterém se bude během vánočních svátků snažit 16letá Jules o malý zázrak. Seznámit svého ovdovělého otce s novou ženou. Neoblomnou dceru čeká na její „misi“ nejedno vtipné, ale i vážnější zakopnutí.

O výživnou dávku romantiky a domácí pohodu na sklonku roku, přesněji 27. 12., se postará romantický kousek Pravidla neplatí. Nadějná herečka Marla (Lily Collins) a šofér Frank (Alden Ehrenreich) se v 50. letech minulého století na vlastní kůži přesvědčí, že do zvláštního světa amerického magnáta Howarda Hughesa (Warren Beatty) se nedá nakouknout bez trvalých následků na životech.

Pro napumpování řádné dávky energie do novoročního startu bude na FilmBoxu Premium k dispozici hned čtveřice akčních sci-fi filmů z jedné dílny - Transformers, Transformers: Pomsta poražených, Transformers 3 a Transformers: Poslední rytíř.

▲ Bohemian Rhapsody (foto: SPI/FilmBox)

Síla dává nepochybně věci i život do pohybu, ale inspirace jim dodává směr. Hodnotnou dávku životní inspirace můžete najít v biografickém snímku Bohemian Rhapsody. Kontroverzní, ale o to přesvědčivější herec Rami Malek v ní rozehrává strhující životní příběh fenomenálního Freddieho Mercuryho. O smutném konci legendy ví téměř každý, ale jsou to hlavně mimořádné životní okamžiky, které z frontmana kapely Queen udělaly nesmrtelnou legendu. Můžete se na ně podívat v lednu na FilmBox Premium.

Po lednovém restartu je potřeba se odměnit. Jako pomyslný dezert do filmového menu vybral FilmBox Premium dvojici vydařených komedií s Robertem DeNirem a Benem Stillerem. Oba páni se svérázným humorem ukazují, že s nadhledem je potřeba podívat se i na rodinné vztahy. A to v navazujících komediích Fotr je lotr a Fotři jsou lotři, ve kterých bude světoznámá dvojka tchán a zeť zářit na FilmBox Premium v únoru 2021. A sladkým přídavkem ve stejném měsíci bude romantická komedie Jedna za osmnáct, druhá bez dvou za dvacet s vynikající Whoopi Goldbergovou.

▲ Matka! (foto: SPI/FilmBox)

Silnou kávou na konci filmové nabídky z dílny FilmBox Premium je nepochybně Matka!. Mimořádný režisér Darren Aronofsky, který má na kontě například film Requiem za sen, si v tomto dramatu pohrává s představou, jak by asi vypadalo soužití přírody, boha a lidí v jedné domácnosti. A to v plné nahotě a syrovosti. Kam až sahá trpělivost paní domu a Matky (Jeniffer Lawrence) při tolerování jeho (Javier Bardem) „výstřelků“?

Zmiňované filmy budou k dispozici i přes aplikaci FilmBox Live. Diváci si tak budou moci užít oblíbené kousky kdykoli a na každé obrazovce, a to nejen jako menu v obyváku, ale i kdekoli jinde.

zdroj: SPI