Skupina Nova lídrem sledovanosti roku 2020

05.01.2021 09:48

Skupina Nova v roce 2020 kralovala televizním skupinám českého trhu ve všech základních cílových skupinách (15-54, 15+ i 4+) v prime time vysílání. Hlavní stanice TV Nova dosáhla v uplynulém roce v 15-54 v prime time většího podílu na sledovanosti než celá televizní skupina její nejbližší konkurence.

Skvělé výsledky zaznamenaly Televizní noviny, které platí dlouhodobě v televizním zpravodajském segmentu za jedničku.

Skupina Nova v cílové skupině 15-54 dosáhla za rok 2020 36,41 % share v prime time a 33,64 % v all day. V celodenním vysílání dosáhly stanice skupiny TV Nova v cílové skupině 4+ průměrného reache (průměrný počet diváků, kteří alespoň tři minuty kontinuálně sledovali dané stanice) 4,586 milionu diváků denně.

„ Od začátku svého vysílání je skupina Nova jednou z nejsilnějších televizních značek v České republice. Důvěru diváků si dlouhodobě získává atraktivním programovým schématem, seriály lokální výroby, nejlepšími zábavními pořady i důvěryhodným zpravodajstvím a publicistikou. Skupina Nova letos oslaví 27 let působení na českém televizním trhu a divákům chceme nadále přinášet vše, co od nejsledovanější televizní skupiny očekávají ,“ říká Alex Ruzek, ředitelka sekce programu skupiny Nova.

Hlavní stanice TV Nova v prime time evidovala 26,36% podíl na sledovanosti v 15-54, v all day 22,06 %. Celkový výsledek sledovanosti tematických stanic skupiny Nova v prime time dosáhl na 10,05 % share v hlavní cílové skupině 15-54. V celodenním měřítku byl podíl na sledovanosti tematických stanic 11,58 %. Z tematických stanic se za minulý rok nejlépe dařilo stanici Nova Cinema, která měla v all day 5,53 % podíl na sledovanosti, Nova 2 zaznamenala ve stejné cílové skupině v all day 2,63 % share, Nova Action 2,43 % share a Nova Gold 0,99 %.

Nejúspěšnější pořady a seriály

V roce 2020 skupina Nova odvysílala řadu úspěšných projektů. Ať už jsou to oblíbené dlouhodobé seriály, zábavné pořady, kriminální příběhy, tak i reality show a další formáty. Diváci se na jaře bavili u zábavní hudební show SuperStar (29,14 % share v CS 15-54) a na jaře i podzim u kuchařské reality show MasterChef Česko (34,02 % share v CS 15-54). V druhé polovině roku se na televizní obrazovky TV Nova s novou sérií vrátila i fenomenální show Tvoje tvář má známý hlas. Ta dosáhla na 29,70 % share v CS 15-54.

S velkým ohlasem se setkal také nový sociální experiment Svatba na první pohled, který měl v CS 15-54 průměrně 33,42 % share. Každý díl sledovalo průměrně 1,179 milionu diváků v širší cílové skupině 4+. Úspěšné programové pilíře doplnily další divácky atraktivní projekty. Reality show Utajený šéf oslovila v cílové skupině 15-54 23,32 % diváků a reality show Výměna manželek dosáhla svými premiérovými díly na 28,85 % share.

Skvělé výsledky zaznamenaly Televizní noviny, které platí dlouhodobě za lídra televizního zpravodajství v České republice. Sledovalo je každý den v průměru přes 1,3 milionu diváků starších 4 let. V březnu a listopadu pak dokonce přes 1,6 mil. diváků. Hlavní zpravodajská relace TV Nova tak potvrdila v nelehké době svoje dominantní postavení na trhu a redakce zpravodajství je i nadále připravena nabízet divákům kvalitní a důvěryhodné informace.

Mezi divácky úspěšné formáty se zařadil také kriminální seriál Specialisté (průměrně 26,81 % share v 15-54) a bodovaly i dlouhodobě oblíbené seriály Ordinace v růžové zahradě 2 a Ulice. Premiérové díly Ordinace v růžové zahradě 2 v průměru sledovalo 19,32 % diváků v CS 15-54 u televizních obrazovek. Na Ulici se v minulém roce dívalo ve stejné cílové skupině v průměru 33,59 % diváků u TV.

V TOP 500 nejsledovanějších pořadů roku 2020 (včetně zpravodajských a sportovních) v cílové skupině 15-54 obsadily pořady skupiny Nova 414 míst. Z pravidelných pořadů nejvíce diváků k televizním obrazovkám přilákaly Televizní noviny, které dosáhly průměrného share 36,45 %.

Online úspěchy

Zpravodajský portál TN.cz zaznamenal v roce 2020 nejvyšší počet reálných uživatelů ve své historii - v průměru 2,2 milionu každý měsíc. Tito uživatelé celkově za rok 2020 shlédli přes 261 mil. videí. Zvýšený zájem potvrzuje také aplikace HbbTV pro chytré televize. Během podzimu televize Nova přes HbbTV oslovila každý měsíc 2,1 mil. diváků starších 4 let. Nejvíce sledovaným pořadem TV Nova online byl seriál Ulice, který v roce 2020 oslavil 15 let od svého vzniku. Obsah spojený s tímto seriálem dosáhl za uplynulý rok 45 mil. video views. Výrazně také stoupl zájem o předplatné videoportálu Voyo.

Skupina Nova své značky úspěšně rozvíjela také na sociálních sítích. O největší počet zobrazení se na Instagramu se svými více než 160 tisíci sledujícími postarala SuperStar, která překonala 13 milionů zobrazení. Exceloval také MasterChef Česko s meziročním nárůstem 75 tisíc fanoušků a značně též posílilo zpravodajství, které je aktivní i na Twitteru, či TikToku.

Zdroj: ATO - Nielsen Admosphere, živě+TS0-3, PEMD, ke dni 4.1.2021, prime time 19-23; NetMonitor r2020, Nova