Start Paramount Network v Česku, konec v Rumunsku

12.01.2021 18:31

DNES!

Dnes v 6 hodin ráno začala na českém trhu vysílat zábavní stanice Paramount Network z portfolia ViacomCBS, která nahradila původní stanici Prima Comedy Central. Zábavní obsah (komedie, sitcomy) zůstávají. Programové schéma se navíc rozšíří o filmy.

ViacomCBS si úterý 12. ledna 2020 vybrala jako den velkých změn ve své rodině programů. Ve stejný den zábavní kanál Paramount Romania opustil rumunský trh. Místo něj zákazníkům nabízí program TeenNick s obsahem věnovaným výhradně teenagerům. Stanice tamním divákům přinese tituly jako iCarly, The Thundermans, Noobees, I am Frankie, School of Rock a Victorious.

Nahrazení původního programu Paramount Romania novou stanicí TeenNick je rozhodnutím společnosti ViacomCBS.

▲ TeenNick Romania v propagaci Focus Sat (foto: M7 Group)

„ Vidíme rostoucí popularitu našich dětských televizních stanic. Proto jsme velmi nadšení, že můžeme zařadit TeenNick do rodiny značky Nick, která již patří k nejsledovanějším portfoliím dětských programů v Rumunsku. TeenNick nabízí specifický obsah pro teenagery, který v současné kombinaci na trhu chybí a který si nejmenší jistě zamilují, spolu se všemi jejich oblíbenými sériemi a postavami ," řekl Gabor Harsanyi, generální ředitel pro střední a východní Evropu.

Comedy Central bude zároveň upraven tak, aby vyhovoval více divákům. Zaměří se na zábavu a širší publikum.

Další změna ve skupině ViacomCBS proběhla v Maďarsku. Kanál RTL Spike byl dnes nahrazen maďarskou verzí stanice TeenNick, který bude poskytovat zábavu divákům ve věku od 12 do 16 let. Stanice doplní stávající programy Nickelodeon, Nick Jr. a NickToons.

Distribuční signál TeenNick Romania a TeenNick Hungary se objevil na satelitu Thor 6 a je dostupný zákazníkům platforem Focus Sat, resp. UPC Direct.

technické parametry - TeenNick Romania, TeenNick Hungary:

• Thor 6 (0,8°W), freq. 12,073 GHz, pol. V, SR 28000, FEC 7/8, DVB-S/QPSK