13. komnata na ČT slaví 15 let

14.01.2021 14:11

DNES!

Cyklus 13. komnata, jenž patří mezi nejdéle vysílané publicistické relace České televize, slaví v lednu patnáct let své existence. Od roku 2006 pořad představil osudy více než pěti set osobností, bezmála tři desítky dalších uvede letos.

V nových dílech se diváci dozví, jak přelomové životní situace zvládli nebo se s nimi vyrovnávají známé české osobnosti, jako jsou herečka Michaela Kuklová, kytarista Lubomír Brabec nebo moderátor Bořek Slezáček. Již v příští epizodě, v pátek 15. ledna od 21.10 hodin na ČT1, prozradí zahraniční zpravodaj Vít Pohanka, jak byl s Michalem Kubalem a kameramanem České televize Petrem Klímou v dubnu 2004 při své práci unesen, vězněn a vyslýchán iráckými ozbrojenci.

Pořad prostřednictvím stovek osobností popsal mnoho společensky aktuálních témat - od vážných onemocnění, přes ztrátu blízkého člověka, úrazy, psychické nemoci, závislosti, perzekuce komunistickým režimem, extremismus, domácí násilí až po únos nebo komplikované rozpady rodin. „ Třináctá komnata funguje jako léčba příběhem nebo chcete-li sdílením. Chceme prostřednictvím vyprávění známých osobností, které překonaly svá trápení, nabídnout lék a radu všem těm, jimž se přihodilo něco podobného a hledají pomoc. A snad se nám to i daří. Píši nám diváci, že se pro ně ten či onen příběh stal vzpruhou a inspirací, a ozývají se dokonce i různé léčebny, jež některé díly z našeho cyklu využívají při skupinové terapii. Taková zpětná vazba nás nesmírně těší a je největším oceněním naší práce ,“ říká autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová.

▲ Vít Pohanka, Petr Klíma, Karel Rožánek, Michal Kubal (foto: ČT)

„ Na letošní rok chystáme dvacet šest dílů a všechny příběhy jsou opět hodně silné. Ale mě osobně velmi zasáhl osud Michaely Kuklové. Soudní martyrium, jimž si kvůli dluhům svého ex manžela prošla, a s nimiž sama neměla nic společného, by zlomilo i mnohem tvrdší povahy, natož jemnou křehkou ženu. Vždyť mohla přijít úplně o vše a skončit de facto na ulici. Ona to ale psychicky ustála a prokázala tak svoji vnitřní sílu. Bohužel si tento vleklý a léta trvající boj vybral svoji daň v podobě zákeřné nemoci, s jejímiž následky se statečně vyrovnává dodnes. Za mě je to úžasná dáma hodná obdivu ,“ prozrazuje dále Toušlová.

Za patnáct let pořadem prošlo velké množství režisérů a režisérek. Byli mezi nimi i Olga Sommerová, Veronika Stehlíková, Vít Olmer nebo Robert Sedláček. V roli „odemykačů“ se nejčastěji objevují Zuzana Burešová, Václav Žmolík, Šárka Volemanová, Radka Červinková, Jindra Horská či Patricie Strouhalová. Mezi nejnovější patří Barbora Černošková nebo Veronika Jonášová a jeden díl si vyzkoušel i novinář Karel Rožánek.

Pořad 13. komnata loni pravidelně sledovalo 714 tisíc diváků při podílu na sledovanosti více než 19 %. První díl se na obrazovce České televize poprvé objevil 3. ledna 2006. Byl věnovaný Tereze Pergnerové a způsobil tehdy velký ohlas - nenechalo si jej ujít více než milion a půl diváků. V posledních letech byly nejvyhledávanější díly se Zdenou Studénkovou a s Václavem Neckářem. Publicistická relace má standardně vysoké hodnocení spokojenosti a v jejím publiku převládají středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní diváci.​

zdroj: ČT