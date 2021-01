CES 2021: Rekordní počet ocenění pro LG

25.01.2021 16:33

Společnost LG Electronics (LG) si v roce 2021 odnesla dosud nejvíce ocenění CES® Awards z kompletně digitálního veletrhu - klíčového okamžiku historie technologického odvětví - když získala více než 190 ocenění v kategoriích domácích spotřebičů, zařízení pro domácí zábavu, IT a mobilní techniky.

Předním oceněním je Best of CES Award od serveru Engadget (oficiální program ocenění na veletrhu CES) v kategorii televizorů pro LG OLED, získané posedmé v řadě. V roce 2021 byla z tisíců nových televizorů, představených na CES 2021, vybrána a oceněna LG OLED TV řady C1. Ocenění Best of CES Award od Engadget získal rovněž smartphone LG Rollable, který byl oceněn jako nejlepší telefon/mobilní zařízení poté, co byl krátce představen během tiskové konference LG na veletrhu CES 2021.

Renomované OLED televizory LG si odnesly nejvyšší ocenění a vyznamenání ve svém odvětví a pokračovaly ve své dominanci na veletrhu CES. Mezi nově ohlášené modely televizorů LG, velmi oblíbených mezi experty v oboru, patří i LG OLED evo řady G1, které jsou dalším krokem ve vývoji technologie OLED TV a získaly ocenění od The Verge, Rolling Stone a Gear Patrol. Nová LG OLED TV řady A získala od Digital Trends ocenění Top Tech of CES 2021 Award: Best in Show, a byla vychválena jako „pragmatický produkt“ a „mana nebeská“, vzhledem ke kombinaci špičkového produktu a atraktivní ceny pro masové zákazníky.

▲ LG OLED TV (foto: LG)

Nové chladničky LG InstaView™ Door-in-Door® dosáhly rovněž velkých úspěchů v oblasti domácích spotřebičů, když získaly ocenění od Tom's Guide, WIRED, Newsweek a PCMag. LG WashTower™ - elegantní řešení pro praní a sušení prádla v jediném spotřebiči, který zabírá polovinu podlahové plochy, zvládne prát i sušit současně a zároveň zvládá extrémně velké dávky prádla - bylo oceněno předními lifestylovými publikacemi jako House Beautiful a Best Products.

Jen v rámci oficiálního programu ocenění CTA získala společnost LG 24 ocenění CES Innovation Awards, včetně dvou ocenění Best of Innovation Awards, udělených televizoru LG OLED TV C1 a chladničce LG InstaView ThinQ s rozpoznáváním hlasu. Společnost LG získala letos ocenění od technologických expertů z předních médií, jako jsou USA Today/Reviewed, CNET, CNN, The Wall Street Journal, The Verge, Women's Health, Business Insider a mnoho dalších.

Mezi hlavní ocenění, která společnost LG získala na veletrhu CES 2021, patří:

LG 4K OLED TV C1

• Engadget: Best of CES 2021

• CNET: Best TVs of CES 2021

• Gear Patrol: Best and Wildest TVs of CES 2021

• USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Award

• Techlicious: Top Picks of CES 2021 Awards

LG Gallery Series „evo“ 4K OLED TV G1

• Business Insider: The Best TVs of CES 2021

• CNET: Best TVs of CES 2021

• Digital Trends: Best TVs of CES 2021

• HD Guru: Best OLED TV Design

• IGN: CES 2021 - Biggest and Best Reveals

LG 4K OLED TV A1

• Digital Trends: Top Tech of CES 2021 Awards

• USA Today/Reviewed.com CES Editors' Choice Award

• T3: CES 2021's Best TVs

• Wirecutter: What We're Most Looking Forward To

LG QNED Mini LED TV

• CNET: Best TVs of CES 2021

• TWICE Picks Awards 2021

• Tom's Guide: Best TVs of CES 2021

• Gizmodo: All The Best New TVs Announced at CES 2021

LG UltraFine OLED Pro monitor

• Android Authority: CES 2021 Top Picks Awards

• Digital Trends: Best Monitors of CES 2021

• Gear Patrol: Best Things We've Seen Out of CES 2021

• Newsweek: Best of CES 2021

Smartphone LG Rollable

• CNN: The Best Tech of CES 2021

• Digital Trends: The 15 Coolest Gadgets at CES 2021

• Engadget: Best of CES 2021

• FOX News: Best of CES

• Robb Report: The 10 Best Gadgets and Gear at CES 2021

• Wall Street Journal: Best of CES 2021

LG WashTower

• T3: Best Smart Home Kit of CES 2021

• House Beautiful: Best of CES

• CTA Innovation Award

• Best Products: CES 2021's Absolute Best

• Android Authority: CES 2021 Top Picks Awards

Chladnička LG InstaView Door-in-Door

• Residential Systems Picks Award

• Tom's Guide: CES 2021 Awards

• PCMag: TechX Awards

• Newsweek: Best of CES 2021

• Business Insider: The 15 Best New Products Revealed at CES 2021

LG InstaView Range with Air Sous Vide

• Reviewed.com: CES Editor's Choice Awards 2021

• T3: Best of CES 2021 Awards

• Techlicious: Top Picks of CES 2021 Awards

LG CordZeroThinQ A9 Kompressor+

• Business Insider: 11 Best Home Appliances and Fixtures of CES 2021

• CTA Innovation Award

• Reviewed.com: CES Editor's Choice Awards 2021

• Women's Health: The Best New Technology at CES 2021

zdroj: LG