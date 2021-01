Novinky ČT z Cannes: Oscarová Judy, Nový papež nebo Útok v Salisbury

27.01.2021 08:43

DNES!

Série Nový Papež oscarového režiséra Paola Sorrentina, Útok v Salisbury natočený podle skutečných událostí, cenami ověnčené šestidílné drama Roky a roky či Geniální přítelkyně podle knižního bestselleru.

To je jen krátký výčet seriálové tvorby, kterou Česká televize získala po své diváky na mezinárodním veletrhu audiovizuální tvorby. Veřejnoprávní televize na něm pro diváky zajistila také řadu kriminálních sérií, dokumentů a filmových premiér. Naopak zahraničním vysílatelům ČT prodala řadu pohádek či minisérií včetně, na České lvy nominovaného, Herce.

„ Podzimní televizní trh MIPCOM se kvůli koronavirové pandemii nekonal tradičně v Cannes, nýbrž pouze online, prostřednictvím virtuálních platforem. I přesto se České televizi podařilo zajistit dlouhou řadu vynikajících pořadů ,“ říká ředitel programu České televize Milan Fridrich a pokračuje: „ Jedná se například o Nového papeže, který navazuje na předchozího Mladého papeže. Jude Law sice stráví v tomto pokračování většinu času v ústraní, diváci se ale mohou těšit na hvězdného Johna Malkoviche. Dále o sérii Útok v Salisbury inspirovanou skutečnými událostmi nebo třeba o životopisný film o fenomenální zpěvačce a herečce Judy Garland, za jejíž ztvárnění získala Renée Zellweger v loňském roce Zlatý Glóbus, Oscara i Filmovou cenu Britské akademie .“

▲ Série Nový papež (foto: ČT)

Ze seriálové tvorby v letošním roce na obrazovce České televize diváci uvidí drama podle skutečných událostí Útěk z vězení v Dannemoře režírované Benem Stillerem, oceňovaný britský dramatický seriál Roky a roky, druhou sezónu Potvory nebo televizní verzi kultovních románů Eleny Ferrante Geniální přítelkyně.

Příznivce kriminálních příběhů jistě potěší premiérové série Bodyguard, Bancroftová I, II nebo Sestra, které doplní francouzský krimiseriál Balthazar a nejnovější řada Případů detektiva Murdocha. Historických událostí se dotkne unikátní televizní počin - válečný seriál Svět v plamenech nebo tituly Bílá princezna a Španělská princezna.

V televizní premiéře se divákům představí bohatá evropská produkce: maďarské drama oceněné na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary Rodinné štěstí, polský film o pronásledování církevních představitelů Zákal či společensko-kritický snímek Klér. Chybět nebudou ani světové filmové hity, jako jsou Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel, Božská Florence, Vévodkyně nebo Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny režírovaný Melem Gibsonem.

▲ Šestidílné drama Roky a roky (foto: ČT)

Tradičně bohatá bude také kolekce zakoupených dokumentů od BBC. Z dávné historie ČT uvede pořady Neandrtálci, Hrdinové starověkého Řecka nebo Tutanchamonův odkaz, ze současnosti pak třídílný cyklus Putin. Ze světa fauny a flóry se v programu objeví například Špioni na sněhu, v němž přírodu odhalují kamery na tělech zvířat.

Online veletrhu se Česká televize účastnila také jako aktivní producent. „ Zahraniční vysílatelé opět potvrdili zájem o hranou tvorbu České televize, a to zejména o tradičně populární pohádky a krimiseriály. Do jižní Ameriky putují Spravedlnost, Stockholmský syndrom, Místo zločinu Ostrava nebo například třetí série Labyrintu. Tamní diváci rovněž uvidí minisérie Vodník a Živé terče či snímky DUKLA 61 a Metanol. Štědrovečerní pohádku Princeznu a půl království koupili pro své diváky vysilatelé v Německu a v Polsku. A právě v těchto dnech nám byl potvrzen i nákup minisérie Herec, nominované na České lvy, a to satelitní společností Eurochannel působící v mnoha zemích Evropy a Ameriky ,“ shrnuje obchodní ředitel České televize Hynek Chudárek.

zdroj: ČT