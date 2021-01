Dějiny v uniformách na ČT2

29.01.2021 09:37

Československá armáda jako vojsko, které v očích řady občanů nebylo v klíčových okamžicích historie nasazeno do boje o vlast, i jako plejáda výrazných vojenských osobností se silnými příběhy. Nový dokumentární seriál Generálové chce skrze formát portrétů ukázat nejen tragické osudy, ale také dějinný příběh armády - od první republiky, přes začlenění do sovětského bloku až do vstupu do NATO.

První z šesti dílů uvede ČT2 ve středu 3. února od 21.30 hodin.

„ Stejně jako se měnila československá armáda, lišily se od sebe v jednotlivých etapách i lidé v generálských uniformách. Právě tuto proměnu jsme chtěli, alespoň zčásti, zachytit v našem seriálu. Jen těžko bychom hledali odlišnější osobnosti, než byli třeba Milan Rastislav Štefánik, generál Radola Gajda, pozdější vůdce Národní obce fašistické a protekční komunistický generál Alexej Čepička ,“ říká autor námětu a dramaturg Petr Buchta.

Série dokumentů využívá rozsáhlého archivního materiálu z fondů České televize, z Národního filmového archivu, Krátkého filmu a také Vojenského historického ústavu - ten také převzal roli odborného poradce.

„ Výrazné osobnosti se zpravidla v historii vynoří jen v souvislosti s dějinnými okamžiky a pak mizí a o jejich dalších osudech není obecně nic známo. I to jsme chtěli napravit, a tak se snažíme životní příběhy vybraných generálů dovyprávět až do konce ,“ říká Petr Buchta.

Cyklus tak mimo jiné odpoví na otázku, jak se v roce 1968 z téměř nedotknutelného komunistického generála Šejny mohl stát spolupracovník CIA, z reformátora generála Prchlíka asfaltér a z ministra reformní vlády generála Dzúra normalizátor.

zdroj: ČT