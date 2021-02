Plánované nové satelity Eutelsatu

Do konce příštího roku se má do vesmíru dostat 5 nových komunikačních družic francouzského satelitního operátora Eutelsat. Jako první z pětky chystaných satelitů to bude Eutelsat Quantum, který bude vynesen během druhého kvartálu letošního roku.

Eutelsat Quantum bude poskytovat vládní aplikace z orbitální pozice 48°E. K dispozici bude 8 svazků.

Pro televizní diváky budou zajímavější až další dva satelity - Eutelsat Hot Bird 13F a Eutelsat Hot Bird 13G, které budou vyneseny ve druhé polovině letošního roku, resp. v první polovině roku příštího. Obě družice nahradí stávající satelity na pozici 13°E a poskytou 80 transpondérů v Ku pásmu (73 v ekvivalentu 36 MHz jednotek).

▲ Teleport Eutelsatu Paris-Rambouillet (foto: Eutelsat/Adrien Daste 2018)

Pro datové účely bude sloužit satelit Konnect VHTS. Vynesen bude během první poloviny roku 2022 a nabídne pokrytí Evropy prostřednictvím zhruba 230 spot beamů v Ka pásmu s celkovou kapacitou 500 Gbps.

Ve druhé polovině příštího roku bude vynesen satelit Eutelsat 10B. Hlavním úkolem bude na pozici 10°E převzít služby za stávající satelit a poskytnout mobilní připojení v regionu EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) a v oblasti Atlantického a Indického oceánu. Družice bude disponovat 12 transpondéry v Ku a deseti v C pásmu a nabídne přes 100 spot svazků v Ku pásmu.