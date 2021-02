Služby EGNOS GEO 4 budou na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G

09.02.2021 12:34

DNES!

Evropská agentura pro GSS (GSA) si vybrala francouzského satelitního operátora Eutelsat Communications pro vývoj, integraci a provoz služby nové generace EGNOS GEO-4.

Smlouva dohodnutá mezi Eutelsatem a GSA se vztahuje na 15 let poskytování služeb a představuje celkovou hodnotu 100 mil. eur, z toho 85 mil. eur jsou finanční prostředky přidělené na program EGNOS z rozpočtu Evropské unie na období 2021 až 2027.

▲ Satelit (foto: Toys Films)

EGNOS je evropská geostacionární navigační překryvná služba, která funguje jako rozšiřující služba globálních pozičních systémů za účelem zvýšení spolehlivosti informací o poloze. To je zajištěno zásadní zprávou o integritě, která je nezbytná v letectví, kde samotný globální navigační satelitní systém (GNSS) nesplňuje přísné provozní požadavky stanovené Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO). To je zvláště důležité během kritických fází letu, jako je konečné přiblížení. Z této služby EGNOS Safety of Life těží další dopravní prostředky, včetně námořní a železniční. EGNOS také zvyšuje přesnost určování polohy pro další pozemní aplikace, zejména zemědělství, geomatice a správy půdy.

Eutelsat již provozuje služby EGNOS GEO-3 na svém satelitu Eutelsat 5 West B, který vstoupil do služby v únoru 2020. Podle plánu má být satelit Eutelsat Hot Bird 13G, který bude hostitelem užitečného nákladu EGNOS GEO-4, postaven společností Airbus Defence and Space a bude vynesen v první polovině roku 2022.