Minisérie Mare z Easttownu od 19. dubna na HBO GO

19.02.2021 11:05

Sedmidílný seriál Mare of Easttown (Mare z Easttownu) s vítězkou Ceny Akademie®, ceny Emmy® a Zlatého glóbu® Kate Winslet (Mildred Pierceová z produkce HBO) v hlavní roli, pocházející z dílny tvůrce a scénáristy Brada Ingelsbyho (Cesta zpátky) a režírovaný Craigem Zobelem (Pozůstalí z produkce HBO) bude mít premiéru v 19. dubna na HBO GO.

Kate Winslet se v minisérii představí jako Mare Sheehan, detektivka z malého města v Pensylvánii, která vyšetřuje vraždu, zatímco se jí život rozpadá pod rukama. MARE OF EASTTOWN prozkoumává temnou stránku uzavřené komunity a je autentickým příběhem o tom, jak mohou rodina a tragédie minulosti sehrát určující úlohu v naší přítomnosti.

V seriálu Mare z Easttownu se objeví také Julianne Nicholson (Outsider z produkce HBO) coby Lori Ross, nejlepší kamarádka Mare už od dětství, trojnásobná vítězka ceny Emmy® Jean Smart (byla nominována na cenu Emmy® za seriál Watchmen z produkce HBO) v roli Helen, matky Mare, Angourie Rice (Black Mirror) jako Siobhan Sheehan, dospívající dcera Mare.

▲ Mare of Easttown (foto: HBO)

Dále Evan Peters (American Horror Story), který hraje detektiva Colina Zabela z okresní policie, který byl přivolán, aby pomohl s vyšetřováním případu Mare, Guy Pearce (vyhrál cenu Emmy® byl nominovaný na Zlatý Glóbus® za seriál Mildred Pierceová z produkce HBO) v roli Richarda Ryana, místního profesora tvůrčího psaní, Cailee Spaeny (Devs) jako Erin McMenamin, osamělá dospívající dívka žijící se svým výbušným otcem. David Denman (Outcast) hraje Franka Sheehana, exmanžela Mare, John Douglas Thompson (film Nechte je všechny mluvit z produkce HBO Max) se objeví v roli policejního velitele Cartera, šéfa Mare v Easttownském policejním oddělení, Patrick Murney (7 sec.) se objeví jako Kenny McMenamin, otec Erin, James McArdle (Ammonite) ztvární jáhna Marka Burtona, Sosie Bacon (Here and Now z produkce HBO) se objeví v roli Carrie Layden, matky Drew a Kevinovy expřítelkyně, Joe Tippett (Rise) v roli Johna Rosse, manžela a středoškolské lásky Lori a Neal Huff (The Wire - Špína Baltimoru z produkce HBO) v roli bratrance Mare, otce Dana Hastingse.

Mare of Easttown je seriál z produkce HBO vytvořený v koprodukci se studiem wiip. Tvůrce/ scénárista/showrunner/ a producent Brad Ingelsby, režisér/ producent Craig Zobel, producent Paul Lee prostřednictvím studia wiip, producent Mark Roybal prostřednictvím studia wiip, producentka Kate Winslet, producent Gavin O'Connor, producent Gordon Gray prostřednictvím společnosti Mayhem Pictures.

