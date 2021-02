Discovery si zajistila globální práva na cyklistické Giro

23.02.2021 12:03

DNES!

Společnost Discovery si zajistila exkluzivní globální práva na vysílání Gira d'Italia nejméně do roku 2025. Exkluzivita neplatí na území Itálie, San Marina a Vatikánu. Discovery díky nové dohodě posiluje své pokrytí cyklistických závodů.

Dlouhodobá smlouva s RCS Sport prostřednictvím IMG znamená, že si Discovery zachovává status držitele multiplatformních práv na Giro d´Italia a poskytne živé a nepřerušené pokrytí každé etapy na Eurosportu, prostřednictvím discovery+, nové globální streamovací služby Discovery, a přes Global Cycling Network (GCN). Na discovery+ bude Giro dostupné v zemích, kde je již discovery+ poskytována.

Součástí dohody je řada dalších závodů UCI World Tour - etapových i jednodenních klasik pořádaných v Itálii včetně Strade Bianche mužů i žen, Tirreno-Adriatico, Milán-Turín, Gran Piemonte, Giro di Sicilia, Milan-San Remo a Il Lombardia. Exkluzivně je zahrnuta také první událost UCI World Tour sezóny 2021 - UAE Tour - což dále posiluje závazek Discovery nabídnout divákům po celý rok co největší výběr závodů světové úrovně.

▲ Cyklistický závod (foto: Eurosport)

Eurosport a GCN dále plní závazek nabídnout fanouškům nejlepší cyklistický obsah. Společně připravují systém lokálních magazínů a podcastů jako The Breakaway a The Bradley Wiggins Show (Velká Británie), Bistrot Vélo (Francie) a Extra Time (Německo). V roce 2021 uvidí diváci cyklistický program až 300 dní včetně přenosů z Letních olympijských her 2020 v Tokiu. Značky Discovery tak rozšíří dosah cyklistiky globálnímu publiku.

Již začátkem února byla oznámena dohoda Eurosportu s UCI. Ta zahrnuje vysílání nejprestižnějších šampionátů UCI včetně Mistrovství světa v silniční cyklistice, Mistrovství světa v dráhové cyklistice, Mistrovství světa horských kol, Mistrovství světa BMX, Mistrovství světa v městské cyklistice, Mistrovství světa v cyklokrosu a závodů Světového poháru v cyklokrosu (s výjimkou Francie, Dánska, Norska, Švédska a Belgie).

Závody, kterých se týká víceletá smlouva s RCS Sport:

• UCI World Tour - UAE Tour (únor, sedm etap)

• UCI World Tour - Giro d'Italia (květen, 21 etap)

• UCI World Tour - Strade Bianche (muži, březen, jednodenní)

• UCI Women's World Tour - Strade Bianche Women Elite (ženy, březen, jednodenní)

• UCI World Tour - Tirreno-Adriatico (březen, sedm etap)

• UCI World Tour - Milán-San Remo (březen, jednodenní)

• UCI Europe Tour - Milán-Turín (říjen, jednodenní)

• UCI World Tour - Il Lombardia (říjen, jednodenní)

• UCI Europe Tour - Gran Piemonte (říjen, jednodenní)

• UCI Europe Tour - Giro di Sicilia (duben, čtyři etapy)

Práva pro všechny závody od roku 2022: Mexiko & Střední Amerika (Belize, Kostarika, Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama) a Dominikánská republika, Karibik, Argentina, Brazílie, Columbie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Peru, Ekvádor a Venezuela).

Práva pro všechny závody od roku 2023: Nový Zéland.