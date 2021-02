DVB schválila specifikaci DVB-TA a DVB-HB

24.02.2021 11:23

DNES!

Rada DVB schválila vydání dvou modrých knih - aktualizované specifikace a nové specifikace. Nejprve byla aktualizována specifikace DVB Targeted Advertising (BlueBook A178-1r1) tak, aby obsahovala vodoznak jako alternativní způsob signalizace, kde lze vysílat obsah.

Zároveň byla vydána DVB Home Broadcast (BlueBook A179) s řešením, která umožní redistribuovat domácí televizní služby na IP zařízení.

Řídící výbor DVB rovněž schválil vytvoření pracovní skupiny, která by zkoumala, zda a jaká opatření by DVB mohla podniknout na podporu zavedení směrnice EU o audiovizuálních mediálních službách ve vztahu k systémům DVB. Tato směrnice upravuje celoevropskou koordinaci vnitrostátních pravidel pro všechna audiovizuální média, jak tradiční televizní vysílání, tak služby na vyžádání.

Zapnutí DVB-TA na starších přijímačích

Dvoudílnou specifikaci DVB Targeted Advertising vydala ETSI v prosinci loňského roku, což vysílatelům umožnilo využívat nové zdroje příjmů tím, že nabízejí efektivnější reklamní kampaně a personalizovaný obsah v lineárních vysílacích sítích. Do první části specifikace byla přidána novou klíčovou možnost, ve které lze nyní používat vodoznak k signalizaci.

Cílem přidání „signalling on media essence“ (SoME) je umožnit cílenou reklamu na televizorech připojených k internetu na starších zařízeních. DVB BlueBook A178-1r1 obsahuje kapitolu 8, která pokrývá technické aspekty používání SOME, stejně jako některé dodatky obsahující informace týkající se konkrétních platforem a pokyny pro řešení problémů, které mohou nastat při použití signalizace založeného na vodoznaku.

DVB Home Broadcast

Specifikace DVB-HB je navržena tak, aby umožňovala klientským zařízením, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dongle HDMI, přístup a používání obsahu přenášeného obsahu prostřednictvím IP přes server umístěný ve stejné místní síti. Tímto způsobem může uživatel přeměnit jakékoliv zařízení kompatibilní s IP na televizní přijímač a umožnit mu přijímat služby ve vysílané kvalitě.

Aplikace se mohou rozšířit i mimo domov, včetně pečovatelských domů, hotelů, hotspotů Wi-Fi. Řešení je zpětně kompatibilní se stávajícími SAT-IP servery a klienty a je navrženo tak, aby bylo kompatibilní také s novými klienty DVB-I.

zdroj: satkurier.pl