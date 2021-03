GOLFTV přinese THE PLAYERS Championship

08.03.2021 12:47

DNES!

Golfoví fanoušci na mezinárodních trzích po celém světě si budou moct během turnaje THE PLAYERS Championship na GOLFTV vychutnat pořad „Every Shot Live“, který exkluzivně poskytne PGA TOUR.

GOLFTV, kterou provozuje PGA TOUR, není dostupná v Číně, Severní Koreji a Spojených státech. Pořad Every Shot Live bude dostupný globálně kromě Velké Británie, Německa, Španělska, Švédska, Finska, Nového Zélandu a Francie.

Od čtvrtka 11. března 2021 bude po dobu čtyř dnů každý úder každého hráče z THE PLAYERS Stadium Course a TPC Sawgrass živě streamován na GOLFTV, což fanouškům umožní sledovat jakéhokoliv hráče ze světové elity přímo v akci. Očekává se více než 32 000 ran na 72 jamkách na startovním 150 jamkovém hřišti. Fanoušci si budou moct vybrat, jaké hráče chtějí sledovat, jaký způsobem a na jakém zařízení.

„Every Shot Live“ bude k dispozici předplatitelům GOLFTV Live Pass. Fanoušci si budou moct vychutnat turnaje na zcela nové platformě (k dispozici prostřednictvím mobilu, webu nebo televizního přijímače) s novým vzhledem, novou navigací a zbrusu novými funkcemi. Digitální Domov golfu ve své vylepšené podobě nabízí možnost sledovat to nejlepší ze světa golfu - od výuky, vybavení, cestování a dalších funkcí od Golf Digest. Rozsáhlé televizní pokrytí PGA TOUR včetně THE PLAYERS Championship nabídne na široké škále mezinárodních trhů také Eurosport.

PGA TOUR bude vysílat Eurosport v těchto zemích: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Estonsko, Dánsko, Gruzie, Řecko, Maďarsko, Izrael, Itálie, Kazachstán, Kosovo, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Černá Hora, Norsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Ukrajina, Uzbekistán a Vatikán. Vysílání na Eurosportu nebude pokryto na těchto trzích: Finsko, Francie, Švédsko a Velká Británie (Discovery bude mít práva na vysílání na těchto trzích později) a Belgie, Německo, Island, Nizozemí, Polsko a Španělsko.

Od historické soutěže až po ikonické golfové hřiště s bezkonkurenčním fanouškovským zážitkem je THE PLAYERS nekompromisní ve snaze dodávat to nejlepší. Hřiště každou sezonu představí nejsilnější sestavu hráčů, kteří soutěží na mistrovském díle Peta Deye, THE PLAYERS Stadium Course, které neupřednostňuje žádný styl hry a vyžaduje dokonalost ve všech jejích aspektech.

Program „Every Shot Live“ zprostředkuje PGA Tour Entertainment a NBC Sports Group za použití téměř 120 kamer rozmístěných na stadionu THE PLAYERS Stadium Course, přičemž každá skupina hráčů bude mít vyhrazený vlastní stream. „Every Shot Live“ debutoval na THE PLAYERS Championship v roce 2020, ale turnaj byl po prvním kolem kvůli Covidu-19 zrušen.