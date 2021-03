Viaplay odstartovala v Pobaltí

10.03.2021 10:51

DNES!

Streamovací video platforma Viaplay je dostupná na dalším trhu. Společnost Nordic Entertainment Group (NENT Group) včera představila svoji video službu v pobaltských zemích - tj. v Estonsku, Lotyšsku a Litvě.

Diváci Viaplay v Pobaltí si mohou vychutnat jedinečnou kombinaci obsahu Viaplay Originals, mezinárodních filmů a seriálů a obsahu pro děti a přímých sportovních přenosů za cenu 9,99 eur měsíčně.

Služba Viaplay byla doposud dostupná v severských zemích. V úterý podnikla první krok ve své expanzi a nabízí své služby v Pobaltí.

Zákazníci se na Viaplay mohou těšit například na:

• Viaplay Originals: ‘Orca'; ‘Wisting; 'Those Who Kill'; ‘Box 21'; ‘Face to Face'; ‘Honour'; ‘The Machinery'; ‘The Lawyer'; ‘Partisan'; ‘Hammarvik'; ‘The Restaurant'; ‘Love Me' a mnoho dalších.

• Filmy a seriály: ‘Alex Rider'; ‘For Life'; ‘LA:s Finest'; ‘S.W.A.T.'; ‘Good Doctor'; ‘Hobbit franchise'; ‘Rocky franchise'; ‘Legally Blonde' 1-2; ‘The Girl with the Dragon Tattoo'; Captain Phillips'; The Green Hornet'; ‘Hancock'; ‘Jumanji'; ‘Bridesmaids'; ‘Shrek' a mnoho dalších.

• Dětský obsah: ‘Paw Patrol'; ‘Blaze and the Monster Machines'; ‘Spongebob Squarepants'; ‘My Little Pony'; ‘Sisters'; ‘Transformers: Cyberverse'; ‘Thomas and Friends' a další tituly.

• Sport: NENT Group drží exkluzivní práva pro Pobaltí na přenosy závodů Formule 1, nevýhradní práva na hokejovou NHL, Ligu mistrů UEFA, Evropskou ligu UEFA, Konferenční ligu UEFA, Bundesligu, anglický pohárový fotbal a další.

V době svého spuštění operátor nabízí zákazníkům více než 1200 hodin dokumentů a další obsah bude přidán v nadcházejících měsících. Obsah bude lokalizován formou titulků nebo dabingem (typu voice over).