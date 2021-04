Výkřik bez ozvěny - premiéra oceněného seriálu na Skylink 7

19.04.2021 14:56

DNES!

Televizní pořady často slouží k pobavení, ale mohou také divácky příjemnou formou reflektovat aktuální dění ve společnosti. V této době roste počet případů domácího násilí, což kromě utrpení jeho obětí způsobuje i zátěž pro sociální aparát, který dané případy řeší.

Vžít se do role sociálního pracovníka stojícího před nelehkým rozhodnutím, které změní život jedné rodiny, o tom je 9× oceněný dánský seriál Výkřik bez ozvěny. Výkřik bez ozvěny je intenzivní a emotivní příběh dospívající dívky, která napsala školní esej do detailu líčící násilné chování jejího nevlastního otce. Rodiče obvinění popírají, ale kdo lže - a kdo říká pravdu? To se můžete dozvědět od pondělí 26. dubna ve 20:15 na Skylink 7, kdy bude mít seriál mít českou premiéru.

▲ Výkřik bez ozvěny (foto: M7 Group)

Autorka a scenáristka Maja Jul Larsen byla dlouhé roky fascinována prací sociálních služeb a dilematy, se kterými se potýkají jejich pracovníci. Silná moc ovlivnit něčí život s sebou nese i velkou odpovědnost, a právě proto vznikl seriál Výkřik bez ozvěny. V něm je sociální pracovník postaven před složitou otázku - přiklonit se na stranu dítěte, anebo dospělých? S tím máme spojenu i jednu malou anketu - viz níže, prosím o odpověď na tento email i s případnou adresou pro zaslání dárku.

O čem bude seriál Výkřik bez ozvěny?

Rodina dospívající Holly je rozervána školní esejí popisující domácí násilí. Případ vyšetřuje specializovaný sociální pracovník Lars. Přesvědčen o příběhu Holly dává dívku a jejího mladšího bratra Thea do pěstounské péče. Když však všichni z rodiny - včetně nevlastního otce - tvrdí, že esej není nic jiného než vzpoura puberťačky, Larsův pocit jistoty se vytrácí.

Dea se Simonem zahájí rozsáhlý právní útok proti Larsovi a dceři. Mezitím jsou na sociálních médiích sdíleny videozáznamy Larse, který násilím odvádí mladšího bratra Thea z náruče rodičů, čímž se soukromé utrpení změní v pobouření veřejnosti. Při náhlém obrácení rolí se Lars rychle ocitne na vrcholu negativní publicity. Snaží se vyřešit případ před konečným rozhodnutím soudu. Zůstává několik klíčových otázek: Je třeba vždy věřit dětem? Kolik emocionálních zmatků může mít jedna rodina? A kdo vlastně říká pravdu?

