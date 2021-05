Seriál slečna Marplová na Epic Drama

07.05.2021 05:50

včera

Fenomén v podobě Agathy Christie má po celém světě miliony fanoušků a asi těžko narazíte na někoho, kdo by se na vás překvapeně podíval s otázkou: kdo je to? Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová, po prvním manželovi známá jako Agatha Christie, byla anglická prozaička, autorka velmi oblíbených kriminálních a detektivních příběhů.

V roce 1971 jí královna Alžběta II. udělila titul „Dáma britského impéria“, z nějž vyplývalo právo na titul dáma, a jelikož byl její druhý manžel Max Mallovan pasován na rytíře a stal se sirem, mohla užívat titul lady.

Během svého produktivního života napsala nepřeberné množství knih a je nejznámější spisovatelkou všech dob. V počtu prodaných knih ji předstihuje jen slavný William Shakespeare. Předpokládá se, že dosud se předalo nepředstavitelné 2 bilióny knih Agathy Christie. Během jej života to bolo až 300 miliónů. Na co však pomyslí každý fanoušek Agathy v dotazu na její tvorbu? Nejspíše asi na „první dobrou“ řekne, že je stvořitelkou detektivů Hercula Poirota a slečny Marplové a bude mít samozřejmě pravdu.

▲ Seriál slečna Marplová (foto: Viasat)

A právě u Jane Marplové, postarší neprovdané dámy, která žije ve vesnici St. Mary Mead a vystupuje jako amatérský detektiv, se na chvilku zastavme. Věděli jste například, že předlohou pro postavu slečny Marplové byla babička Agathy? Obě dámy měly mnoho společného a byly to neodbytné všetečky. Že věděli? Dobře. A co třeba toto? Slečna Marplová se poprvé objevila v šesti povídkách mezi lety 1927-28. První román s postavou slečny Marplové Vražda na faře vyšel v roce 1930. Po něm následovalo celkem 11 románů a poslední z nich, Zapomenutá vražda vyšel až v roce 1975, tedy po spisovatelčině smrti. Navzdory tomu, že šlo o poslední příběh se slečnou Marplovou, hrdinka v knize nezemře, jak by všichni čekali.

Další zajímavostí o slečně Marplové je, že přestože v knihách a filmech žije sama, tak měla v minulosti nápadníka. Agatha Christie popsala svou hrdinku jako štíhlou, atraktivní a postarší dámu s mazaným zábleskem v očích, mezi jejíž oblíbené koníčky patřilo zahradničení, pletení a samozřejmě drby. A právě ony drby pomáhaly slečně Marplové lépe porozumět lidské povaze a páchání zla, protože při klábosení a vměšování se do života sousedů pozorovala jejich chování i to, jak se vypořádávají s problémy.

Slečna Marplová žije ve fiktivní vesnici na jihu Anglie, v St. Mary Mead, a až na několik výjimek jsou všechny její příběhy zasazeny do velmi podobných malých vesniček. Jak naše postarší dáma cestuje a navštěvuje přátele, vždy úplnou „náhodou“ narazí na zločin. Zajímavé také je, že se slečna Marplová stala soukromým detektivem, přestože neměla žádné právní znalosti ani kriminalistické zkušenosti.

Další perličkou jsou opakující se osoby, které slečna Marplová ve svých příbězích potkává. Jednou z nich je její synovec Raymond West, který pracuje jako autor a který, přestože že svou tetu zbožňuje, ji pravidelně podceňuje, neboť věří, že žije mimo realitu. Druhou, pravidelně se opakující postavou je sir Henry Clithering, detektiv Scotland Yardu ve výslužbě, který oceňuje práci slečny Marplové jako vyšetřovatelky, a vždy naléhá na detektivy vyšetřující případy, aby poslouchali názor slečny Marplové. To, že většina z nich v ní vidí jen starou otravnou dámu, co se jim plete do případů, se dá asi vytušit.

▲ Seriál slečna Marplová (foto: Viasat)

Úspěch Slečny Marplové trochu zastiňoval Agathina dalšího slavného detektiva, Belgičana žijícího v Anglii, Hercula Poirota. Ač se tak stalo, nikdy nebylo úmyslem, aby jej slečna Marplová nahradila nebo mu byla soupeřem. Sama autorka totiž přiznala, že nikdy neměla v plánu věnovat se slečně Marplové až do konce života. My ale může být rádi, že slečna Marplová vydržela a že její složité případy zůstávají navždy s námi, v knižních či seriálových podobách.

Z pohledu televizních seriálů má zásadní podíl na oblibě slečny Marplové herečka Geraldine McEwan, která s grácií sobě vlastní dokonale vystihla hranou postavou. Ve výčtu zajímavostí byl zmíněn román Zapomenutá vražda, který zahrnuje i jednu z epizod druhé řady seriálu Slečna Marplová. Pokud jste fanoušky bryskního úsudku a hledači i těch nejmenších detailů vedoucí k odhalení zločinu, nenechte si Případy slečny Marplové ujít a sledujete seriálový kanál Epic Drama, kde máte možnost během víkendů opět vzhlédnut případy této dámy.

A jedna zajímavost závěrem. Pokud jste nadšenými obdivovateli Agathy Christie a vyhráli jste ve Sportce, můžete si koupit autorčin dům WINTERBROOK HOUSE, který je aktuálně na prodej v přepočtu za necelých 82 mil. Kč. Možná byste v případě koupě získali nejen nemovitost s rozlehlými pozemky na malebném britském venkově, ale kdo ví, třeba také inspiraci pro tvoru dalších příběhů slečny Marplové.

Zdroj: www.savills.com