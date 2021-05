Formule 1 v Polsku bude exkluzivně na Viaplay

07.05.2021 10:01

včera

Od roku 2023 se streamovací služba Viaplay skupiny NENT na tři roky stane exkluzívním domovem přenosů závodů Formule 1 v Polsku s rozsáhlým místním pokrytím nejpopulárnější motoristické soutěže na světě.

Dohoda rozšiřuje dlouhodobé partnerství skupiny NENT s Formulí 1 na devět evropských trhů.

Viaplay bude v Polsku v sezónách 2023, 2024 a 2025 přinášet přímé přenosy všech závodů, kvalifikace a tréninky Formule 1 s doprovodným studiovým programem a polskými komentátory a experty.

Čtyři přímé přenosy v každé sezóně a kompletní balíček nejzajímavějších momentů ze všech závodů budou v Polsku dostupné zdarma.

Skupina NENT nedávno prodloužila svá polská práva na fotbalovou Bundesligu do roku 2029 a od letošního podzimu bude vysílat Evropskou ligu UEFA a Evropskou konferenční ligu UEFA. Služba Viaplay bude v Polsku spuštěna v srpnu s jediným balíčkem za 34 zlotých měsíčně (cca 192 Kč).

NENT Group již vlastní práva na Formuli 1 ve Švédsku, Norsku, Dánsku, na Islandu, v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. V roce 2022 převezme práva ve Finsku.

V Polsku a pobaltských zemích má skupina NENT vysílací práva na Bundesligu až do roku 2029, NHL (Estonsko/Lotyško/Litva) do roku 2026, Ligu mistrů UEFA (Estonsko/Lotyško/Litva) a Evropskou ligu UEFA do roku 2024 a Formuli 1 do roku 2024 (Estonsko/Lotyško/Litva) a 2025 (Polsko).

V severském regionu drží skupina NENT práva na Bundesligu (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Island) do roku 2029; Premier League (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko), Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Island) a kvalifikace národních fotbalových týmů (Švédsko, Island) do roku 2028; NHL (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Island) a zimní sporty FIS (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko) do roku 2026; a na Ligu mistrů UEFA (Dánsko, Island), Evropskou liga UEFA (Švédsko, Norsko, Finsko, Island) a Formuli 1 (Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko, Island) do roku 2024.