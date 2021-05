Premiéra české komedie Štěstí je krásná věc v neděli na TV Prima

13.05.2021 11:25

Televize Prima odvysílá v neděli 16. května ve 20.15 premiéru české komedie Štěstí je krásná věc s Petrou Hřebíčkovou a Karlem Zimou v hlavních rolích. Film vypráví příběh nezaměstnaného a zadluženého páru Čendy a Jany.

Když se na ně jednoho dne usměje štěstí v podobě výhry 176 milionů korun, jsou nadšení a začnou si užívat. Brzy se ale ukáže, že peníze nejsou v životě to nejdůležitější...

Po divácky úspěšných filmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí je krásná věc. Tentokrát jde o výhru balíku peněz v loterii, kterou získá dvojice v podání Petry Hřebíčkové a Karla Zimy. Režie se ujal Jiří Novák.

▲ Film Štěstí je krásná věc (foto: FTV Prima)

„ Je to komedie o dvou mladých lidech, kteří vyhráli obrovskou částku peněz. To jim ale začne narušovat jejich vztah ,“ vysvětlil režisér, který má za sebou seriály jako Kafe & Cigárko, Comeback či dokumentární Na cestě o adaptaci původně litevského scénáře v českém prostředí. Dvojice totiž nemá zaměstnání, zato má všude spoustu dluhů. A když při jedné výjimečné návštěvě kostela získá tiket, který jim přinese 176 milionů, začnou se kolem nich dít věci... „ Oni ty peníze vlastně nepotřebují. Žijí teď a tady, co mají, to vydají, a jsou spokojení. Hlavní je, že se mají rádi ,“ řekla Petra Hřebíčková o své roli Jany.

„ Neumí moc hospodařit, mají dluhy, ale nemají problém. Ten přijde, až když vyhrají ,“ dodal herec Karel Zima alias Čenda. „ Vyhrát takový balík pro ně není výhra, ale spíš problém. Nedokážou s tím najednou nakládat a z toho vznikají vtipné situace. A samozřejmě taky problémy, takže to chvíli vypadá i na rozchod ,“ popsali své postavy Jany a Čendy herci. Když se totiž po vsi, kde žijí, rozkřikne, že vyhráli takovou částku, začne si nejen jejich okolí chodit pro svoje dluhy, ale objeví se i zapomenutí spolužáci ze školy či bratr, který se neukázal několik let. Toho si zahrál Jan Dolanský. Jejich otce Ondřej Pavelka a nepřejícího souseda ztvárnil Marek Taclík.

V dalších rolích se objeví například Tomáš Jeřábek, Zdeněk Godla, Markéta Hrubešová, Jaroslava Pokorná, Martin Písařík, David Novotný nebo Leoš Noha. I když by se zdálo, že s takovým názvem filmu musí mít štěstí i štáb, bohužel nestálo při původním režisérovi Tomáši Svobodovi, který měl po sedmi natáčecích dnech vážnou dopravní nehodu. Kvůli následné zdravotní neschopnosti se tak musel režisérského křesla vzdát a producenti ho po zbytek natáčení předali do rukou režiséra Jiřího Nováka.

zdroj: FTV Prima