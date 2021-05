Projektory Panasonic oživují expozici ve varšavském muzeu

11.05.2021 16:54

Muzeum Jana Pawła II a primase Wyszyńskiego, Mt 5,14 je římskokatolická kulturní a vzdělávací instituce přidružená k varšavské arcidiecézi. Vzdává hold dvěma významným polským katolickým představitelům - svatému Janu Pavlovi II., prvnímu polskému papeži, a kardinálovi Stefanu Wyszyńskiegomu, arcibiskupovi pro Varšavu a Hnězdno.

Muzeum se nachází v Chrámu Boží prozřetelnosti v jižní varšavské čtvrti Wilanów. Hlavní expozice je umístěna v kopuli ve tvaru prstence s výškou 26 metrů na ploše přibližně 2000 čtverečních metrů.

▲ Projektory Panasonic (foto: Panasonic)

Na základě vstupních informací se jako ideální řešení ukázalo zvolit jeden model projektorů, který by bylo možné použít pro projekci v rámci celé výstavy v rozdílných prostorách i pro projekci na zakřivené povrchy. „ Naše zkušenosti potvrzují, že v případě volby projektorů Panasonic skutečně stačí zařízení pouze instalovat a zapomenout na ně - vše funguje spolehlivě a bez problémů po mnoho dalších let. A v případě zde použité laserové technologie to platí dvojnásob ,“ vysvětluje Marcin Zuk, obchodní ředitel společnosti SLX.

Průběh projektu

Během etapy návrhu se oválné prostory rozdělily do 14 multimediálních tematických zón a součástí projektu byl systém pro velkoformátovou projekci, zvukový systém, systém pro správu projekce, integrovaný řídící systém a vzájemné propojení všech audiovizuálních řešení s technickými, elektrickými a světelnými systémy.

Kombinovaná bezpřechodová projekce o délce 15,4 metrů zprostředkovává návštěvníkům naprosto jedinečný a autentický zážitek. Ve výstavním prostoru jsou úzké pasáže, ve kterých je nutné promítat obraz o šířce dva metry ze vzdálenosti větší než pět metrů. Využívá se sférická projekce, díky které mají návštěvníci pocit skutečného zapojení do průběhu zásadních historických událostí. Stejně důležitá byla i otázka manipulace s projektory a jejich provoz. Z praktických a servisních důvodů preferoval zákazník jeden model projektoru, který by bylo díky široké škále objektivů možné použít v různorodých prostorách.

▲ Muzeum Jana Pawła II a primase Wyszyńskiego (foto: Panasonic)

Součástí projektu bylo:

• Vybavení všech místností moderními audiovizuálními řešeními včetně projektorů, prezentačních monitorů, interaktivních displejů, platformy pro správu obsahu, řídících i náhledových systémů a přehrávačů

• Velkoformátová bezpřechodová projekce na zakřivených plochách

• Systém přenosu audiovizuálních dat prostřednictvím IP protokolu

• Instalace a uvedení do provozu síťové a Wi-Fi infrastruktury

• Řídící světelný systém dle standardu DALI

• Monitorovací systém audiovizuálních zařízení

• Vysoce kvalitní zvuková zařízení značky MEYER SOUND

Výběr ideálního řešení

Systémový integrátor - společnost SLX - zvolil na základě náročných požadavků zákazníka 24 kusů laserových projektorů Panasonic PT-RZ660LBEJ s objektivy ET-DLE030 a ET-DLE060. Kompaktní rozměry projektorů umožnily instalaci 7 kusů do jednoho „prstence“, který skvěle splývá s prostorem a nijak nenarušuje architekturu daného místa.

Technologie DLP umožňuje vysoké rozlišení v detailech a dvojice laserových modulů zajišťuje jas v centru obrazu až 6 200 lumenů. Navíc díky polovodičovým laserům s dlouhou životností odpadají běžné starosti s výměnou lampy.

▲ Muzeum Jana Pawła II a primase Wyszyńskiego (foto: Panasonic)

Pokročilé vlastnosti

Projektory PT-RZ660 se mohou pochlubit řadou pokročilých funkcí, jako je například konektivita dle standardu DIGITAL LINK, projekce na výšku a spojení více obrazů. Vodní chlazení ve spojení s konstrukcí odolnou vůči prachu bez využití filtrů a vzduchotěsným optickým blokem snižuje provozní hluk i nároky na údržbu.

Provoz v režimu 24/7 s ochranou proti selhání

Použité projektory využívají dvojitý optický systém s laserovými diodami rozdělenými do dvou samostatných modulů. Součástí jsou také redundantní obvody zajišťující ochranu před selháním a minimalizující pokles jasu nebo barevnosti v případě poruchy diody. V kombinaci s 20 000 hodinami bezúdržbového provozu jsou projektory modelové řady PT-RZ660 ideální pro ta nejnáročnější projekční řešení.

„ S výběrem dodavatele projektorů splňujících naše požadavky tohoto náročného a prestižního projektu nebyl žádný problém. Se společností Panasonic spolupracujeme již mnoho let a nikdy nás jejich řešení nezklamala. Projektory této značky jsou naprosto špičkové a, což je nejdůležitější, také stoprocentně spolehlivé. A právě na základě našich zkušeností, perfektní kvality a vysoké spolehlivosti jsme se rozhodli pro řešení společnosti Panasonic ,“ dodává Marcin Zuk.

Shrnutí

• 24 laserových projektorů Panasonic zajišťujících jedinečný zážitek

• Období realizace: listopad 2020

• Klient: Muzeum Jana Pawła II a primase Wyszyńskiego, Mt 5,14

• Lokalita: primase Augusta Hlonda 1, Varšava, Polsko

• Dodané produkty: 1-Chip DLP™ laserové projektory PT-RZ660

zdroj: Panasonic